Клуб выскочек. Неожиданные сборные, оказавшиеся в полуфинале Чемпионата мира

Чемпионат мира подарил большое количество сенсаций. Взять ту же Хорватию - мало кто верил, что подопечные Златко Далича смогут как-нибудь навредить бразильцам. Но ничего - главные фавориты турнира (по крайней мере, так было на бумаге) сконфуженными уехали домой. Подвиг "клетчатых" вдохновляющий, но все же не новый - команда имеет богатый опыт, приобретенный в 1998-м и 2018-м годах. Неудивительно, что болельщики, прогнозируя ЧМ и опираясь на прошлые результаты, записали Хорватию в пул "темных лошадок". Но Марокко?

"Атласные львы" не просто прыгнули выше головы, а ракетой взлетели в стратосферу. Коллектив видели третьим-четвертым среди Бельгии, Хорватии и Канады, однако реальность преподнесла шокирующие сюрпризы. Ноль пропущенных мячей (кроме автогола), первая ступенька в квартете, проход Испании и Португалии.

Да, африканцы не впечатляют эстетикой, но демонстрируют тот футбол, который умеют. Если критики еще искали какие-то оправдания после Красной Фурии, то проход Роналду и компании - серьезный показатель. До полуфинала доходит не каждый, там не место статистам, которым просто улыбнулась удача. Не так ли?

Чтобы ответить на вопрос, окунемся в историю и поищем схожие случаи - когда еще совершенно неожиданные персонажи попадали в 1/2? Сразу подчеркнем, что не будем рассматривать довоенные ЧМ, поскольку там происходил логический процесс становления и распределения соперников на касты ныне привычных лидеров, претендентов и пассажиров.

Также делаем акцент на формате - нас, прежде всего, интересует так называемая олимпийская сетка, поэтому пропускаем турниры, которые состояли из групповых этапов.

Португалия на ЧМ-1966

Португалия не могла преодолеть квалификацию ни одного турнира вплоть до 1966, причем "бронза", завоеванная на полях Англии, является единственной медалью в наработке сборной на ЧМ. Фигу, Роналду, остальные культовые фамилии - никто не задавал планку, как это удалось сделать Эусебиу.

Конечно, предпосылки были - по состоянию на 60-е португальский чемпионат высоко котировался, "Бенфика" все еще зажигала в Кубке европейских чемпионов, а Эусебиу в 1965-м поднял над головой Золотой мяч. Звезды так сошлись, что состав, сформированный преимущественно из представителей лиссабонских клубов и "Порту", вихрем пронесся по непоследним соперникам.

Смотрите сами - в квартете выпали Бразилия (действующий обладатель трофея) и Венгрия (проверенный боец, занявший третье место на Евро-1964). Была еще Болгария со своим горячим темпераментом и костоломским стилем - она "ликвидировала" Пеле, что частично стоило южноамериканцам попадания в плейоф.

Португалия удивительно легко разобралась с конкурентами - мадьяры достали из сетки три (1:3), Болгария вообще не забила (0:3), а Бразилию прибил Эусебиу (1:3). Вау.

В 1/4 пришлось помучиться с еще одними выскочками - к середине первого тайма Северная Корея отгрузила три мяча (1-я, 22-я и 25-я минуты). "Избранные" пришли в себя достаточно оперативно (на 27-й минуте Эусебиу сократил отставание); "Черная пантера" была неудержим и склонил чашу весов на свою сторону - покер легенды и контрольный выстрел от Жозе Аугушту установили на табло 5:3.

Несмотря на один гол Эусебиу в полуфинале, его усилий не хватило против Англии и персонально Бобби Чарльтона. Зато на СССР силы нашлись - португальцы повели в дебюте (понятно кто отличился), уверенно давили и подытожили встречу 2:1.

Бельгия на ЧМ-1986

Кто-то скажет – в 1980-м Бельгия дошла до финала Евро. Да, однако через шесть лет в Мексику посетила совсем другая команда, где можно было выделить разве что Жана-Мари Пфаффа и Яна Кулеманса.

Что примечательно, "красные дьяволы" стартовали очень вяло - уступили Мексике (1:2), не без проблем обыграли Ирак (2:1) и зафиксировали подозрительную ничью с Парагваем (2:2), устраивавшую обе стороны.

Зато 1/8 порадовала огненной перестрелкой из СССР (4:3) - на хет-трик Игоря Беланова ответили Шифо, Кулеманс, Демоль и Классен. Советская (как и российская) риторика любит тыкать пальцем на Эрика Фредриксона, обвиняя шведского судью в предвзятости. Но давайте честно: СССР недооценил визави, причем слишком рано исчерпал силы (на это намекнул Валерий Васильевич Лобановский). Поэтому в четвертьфинал двинулись именно бельгийцы.

С Испанией "красные дьяволы" действовали смело, повели в счете (героем стал Кулеманс) и не дотерпели совсем немного, чтобы закрыть вопрос в основное время. Хуан Сеньор установил паритет на 85 минуте, матч перешел в овертайм и в серии пенальти свое слово сказал Пфафф - перехитрил молодого Элоя Олая (5:4).

Перед полуфиналом Ги Тис, руководитель бельгийцев, много говорил о Марадоне - как важно перекрыть Диего кислород. Ничего путного не получилось - аргентинец издевался, как мог, отправил дубль и мысленно спокойно готовился к ФРГ. В битве за "бронзу" Бельгия "поплыла" - победителями стали французы (4:2).

Болгария на ЧМ-1994

К Христу Стоичкову можно относиться по-разному, но у нападающего не отнять класс - если бы не его старания, Болгария никогда бы не замахнулась на полуфинал. Несмотря на то, что из шести голов Матадор реализовал сразу три одиннадцатиметровых удара, его значение невозможно переоценить. Иордан Лечков, Петр Хубчев, Эмил Костадинов и Наско Сираков тоже выполнили солидный объем работы, однако и рядом не стоят со звездой "Барселоны".

Болгария влетела Нигерии (0:3), затем разгромила Грецию (4:0) и дала прикурить Аргентине (2:0). В 1/8 быстро обменялась голами с Мексикой (Стоичков забил на 7-й, а Альберто Гарсия Аспе - на 18-й минуте) и тянула интригу в серию пенальти. Там Аспе был не таким умелым - не использовал возможность, как и еще два его партнера (Марселино Берналь и Хорхе Родригес).

Четвертьфинал подбросил, казалось бы, неподъемную миссию - Германия, действующий триумфатор ЧМ, имела достаточно ресурсов, чтобы спокойно обеспечить проход. Так и было длительный промежуток времени (к тому же Лотарь Маттеус отличился с отметки), но дальше все перевернулось вверх дном - Стоичков сравнял на 76-й, а Лечков вывел вперед на 78 минуте матча.

Могла ли Болгария выстрелить еще в полуфинале? Италия мучилась весь Мундиаль, Арриго Сакки постоянно ссорился с Роберто Баджо, но, к счастью, Божественный хвостик был в полном порядке. То есть балканцы имели минимальные шансы, и Баджо это подтвердил своим дублем (2:1). В последнем для болгар поединке команда попала под горячую руку Швеции (0:4, ходят легенды, что Стоичков и компания вышли на поле со страшным перегаром), но все равно прибыла на родину в статусе национальных героев.

Хорватия на ЧМ-1998

Вот и еще раз упомянутая нами Хорватия. С одной стороны, фанаты видели балканцев на Евро-1996, где преодолели групповой барьер и сцепились в четвертьфинале с немцами (1:2). Игорь Штимац (Дерби Каунти), Славен Билич (Эвертон), Роберт Просинечки со славным испанским прошлым, Звонимир Бобан (Милан) и Давор Шукер (Реал) - персоны, известные в Европе и с большим потенциалом.

В то же время, важный контекст - Хорватия впервые отобралась на ЧМ, а звездные имена - вообще не панацея для достижения успеха. Посмотрите на Бельгию или Германию в Катаре - там тоже собрались не последние мастера.

"Клетчатые" положили на лопатки Ямайку (3:1) и Японию (1:0) и в третьем туре минимально уступили Аргентине (0:1). Дальнейший обыгрыш Румынии (1:0) был воспринят неоднозначно – поединок получился вялым, скупым на моменты, самый острый из которых – пенальти, реализованный Шукером.

Сложилось впечатление, что большего ждать не стоит, но Хорватия нокаутировала немцев (3:0) - Роберт Ярни, Горан Влаович и Давор Шукер разорвали озадаченную защиту "маншафт".

Надо признать, что Германия долго действовала по-хозяйски, кичилась бицепсами, пристреливалась, а после разгромное поражение аргументировала удалением Кристиана Вернса. Берти Фогтс "списал" все на провокационное поведение хорватов, те же со своей стороны горели желанием поквитаться за Евро-1996 и были взбешены высказываниями соперника в прессе. Как бы там ни было, все пережили шок - кто-то приятный, а кому-то с плачем пришлось оправдываться.

Показала Хорватия зубы и в борьбе с французами (1:2), но кто тогда знал, что Лилиан Тюрам использует в одном матче весь запас голов за “гальских петухов”? Дубль защитника похоронил надежду "шашечных" - хорошо, что на Нидерланды они вышли с хорошим настроением и оформили "бронзу" (2:1).

Южная Корея и Турция на ЧМ-2002

ЧМ-2002 запомнился рядом судейских скандалов и лояльностью, продемонстрированной в пользу Южной Кореи. Не сказать, что воины Теджу выглядели ужасно (их точно не упрекнешь в мотивации), но встречи с Португалией (спорная красная карточка Жоау Пинту) и особенно Италией наталкивают на соответствующие выводы.

Эквадорец Байрон Морено (в дальнейшем пойман с шестью килограммами кокаина и приговорен к 2,5 годам лишения свободы) фактически украл победу у "Скуадры Адзурры" - удалил Франческо Тотти и отменил чистый "золотой" гол в исполнении Дамиано Томмази.

Неужели офсайд? Повтор эпизода его не показал; зато Ан Джон Хван свой шанс реализовал и таким образом гарантировал выход в четвертьфинал. Что интересно, автора гола, тогда защищавшего цвета “Перуджи”, клуб немедленно выставил за порог - на Апеннинах жаждали крови.

Не меньший "цирк" произошел против Испании - "отличился" Джамаль Аль-Гандур. Египетский рефери "увидел" фол Ивана Эльгеры, в результате чего аннулировал результативный выстрел Рубена Барахи. Аналогично пострадал Фернандо Морьентес - на 92 минуте боковой арбитр сигнализировал о том, что мяч якобы покинул поле перед тем, как Хоакин осуществил навесную передачу на "реаловца". Так ли это было? Конечно, нет. В серии послематчевых пенальти лучше оказалась Корея (5:3).

Это тот случай, когда настоящего футбола было мало – все обсуждали произвол. Очевидно, что азиаты несправедливо оказались в 1/2 и обидно, что историю не перепишешь.

Хорошо, что на том же ЧМ был противоположный пример - Турция. Фундамент знаменитого поколения заложил Фатих Терим, а сливки собрал Шенол Гюнеш - янычары приехали на турнир после 48-летнего отсутствия, пришли в себя после поражения бразильцам (1:2), набрали 4 очка в группе и в 1/8 справились с Японией. (1:0).

Полуфинал стопроцентно получил бы неожиданность, ведь Турция столкнулась с не менее колоритным Сенегалом - представитель черного континента, вообще дебютант соревнования произвел яростный фурор, оставив позади Уругвай, Францию и Швецию. Что поделаешь: кто-то должен был обязательно вылететь, а 22 июня 2002-го было днем именно имени Ильхана Манзиса.

Что касается непосредственно 1/2-й, то здесь Корея и Турция были выбиты Германией и Бразилией соответственно. В очной дуэли торжествовал Гюнеш (3:2) и стал живой легендой, а вот от кейса Южной Кореи до сих пор пахнет неприятным душком.

Уругвай на ЧМ-2010

На первый взгляд, Уругвая здесь не должно быть - "чарруа" имеют в активе два Кубка мира (1930 и 1950) и несколько раз приближались к пополнению коллекции. Тем не менее, надо понимать следующее - с тех пор утекло много воды и с 1974 по 2010 южноамериканцы при лучших обстоятельствах ограничивались 1/8. Более того, коллектив пропустил форумы в Аргентине (1978), Испании (1982), США (1994), Франции (1998) и Германии (2006) - словом, по приезде в ЮАР от "небесно-голубых" мало что ждали.

Оскар Табарес – вот кому следует аплодировать. Специалист подготовил шикарную обойму, скелет которой составили Муслера, Лугано, Годин, Кавани, Суарес и Форлан. Сплав молодости и опыта явил себя в полной красоте – справился с Францией (0:0), разгромил ЮАР (3:0) и минимально одолел Мексику (1:0).

Южная Корея и Гана – не самые сильные оппоненты и столь заряженный Уругвай считался фаворитом. Но какой же эпик мы увидели! Азиаты долго упирались и в конце концов сломались под давлением Суареса (2:1), а поединок с Асамоа Гьяном и остальными колоритными "черными звездами" стал настоящим украшением Мундиаля. Счастье, слезы, рука в штрафной, нефарт Гьяна, послематчевая лотерея - Уругвай выжал максимум и таки пробрался в 1/2.

С Нидерландами тоже произошла адская заруба (2:3), но что поделаешь, если судьбу предсказал осьминог Пауль?

А кто вас удивил больше всего?