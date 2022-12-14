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Капитан сборной Хорватии: Месси – лучший в истории. Надеюсь, он выиграет ЧМ
Модрич пожелал удачи аргентинцу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич после полуфинала чемпионата мира- 2022 с Аргентиной (0:3) пожелал удачи аргентинскому форварду Лионелю Месси в финале турнира.
"Надеюсь, он выиграет этот чемпионат мира, он – лучший футболист в истории и заслуживает этого. Он проводит отличный турнир, демонстрирует свое качество и величие в каждом матче", - цитирует Модрича Ole.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с победителем другого полуфинального матча Франция - Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря. Хорватская команда выступит в матче за третье место, который пройдет 17 декабря. Финал Мундиаля в Катаре пройдет 18 декабря
Ранее Месси намекнул, что после финала ЧМ-2022 завершит международную карьеру.
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