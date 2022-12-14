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Капитан сборной Хорватии: Месси – лучший в истории. Надеюсь, он выиграет ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(4 голосов)

Модрич пожелал удачи аргентинцу

Капитан сборной Хорватии: Месси – лучший в истории. Надеюсь, он выиграет ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник и капитан сборной Хорватии Лука Модрич после полуфинала чемпионата мира- 2022 с Аргентиной (0:3) пожелал удачи аргентинскому форварду Лионелю Месси в финале турнира.

"Надеюсь, он выиграет этот чемпионат мира, он – лучший футболист в истории и заслуживает этого. Он проводит отличный турнир, демонстрирует свое качество и величие в каждом матче", - цитирует Модрича Ole.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с победителем другого полуфинального матча Франция - Марокко, который состоится сегодня, 14 декабря. Хорватская команда выступит в матче за третье место, который пройдет 17 декабря. Финал Мундиаля в Катаре пройдет 18 декабря

Ранее Месси намекнул, что после финала ЧМ-2022 завершит международную карьеру.

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В статье: Аргентина Лука Модрич Хорватия Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Ole

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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 17:01
Правильно Лука.
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aleks68
14.12.2022 в 16:38
носятся с месси как с писаной торбой.надеюсь он опять останется ни с чем.
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Spokoyno (Київ)
14.12.2022 в 15:43
Ну найкращий в історії... Утім на початку третього тисячоліття точно А для здійснення гарного побажання аргентинцям ще доведеться тяжко попрацювати!
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