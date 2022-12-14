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Бывший судья прокомментировал пенальти в ворота Хорватии: Его не стоило назначать. Подножки не было, контакт был неизбежен

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(3 голосов)

Касильяс согласился

Бывший судья прокомментировал пенальти в ворота Хорватии: Его не стоило назначать. Подножки не было, контакт был неизбежен

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный арбитр из Мексики Фелипе Рамос Рисо высказался о спорном пенальти в полуфинале чемпионата мира Аргентина – Хорватия. Он считает, что 11-метрового не было.

"Важный момент, из-за которого не следовало назначать пенальти: правая нога вратаря всегда находится на земле, контакт неизбежен по инерции игры, (движения) мяча.

Подножки не было, контакт был неизбежен", – написал мексиканец в своем твиттере.

С его мнением согласился Икер Касильяс: "Полностью согласен ????", – ответил в комментарии бывший вратарь сборной Испании.

Напомним, что "альбиселесте" разгромно обыграли Хорватию (3:0). Главный тренер "шашечных" Златко Далич и игроки национальной команды после матча заявляли, что пенальти решил исход встречи.

Сам пенальти реализовал Лионель Месси, а уже через несколько минут счет удвоил Хулиан Альварес. На 69-ой минуте капитан отдал отличный голевой пас вновь на нападающего "Сити", который сделал счет разгромным.

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В статье: Аргентина Хорватия Чемпионат мира 2022
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Комментарии (22)
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vgolovan (полтава)
14.12.2022 в 19:16
ввв
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0
0
vgolovan (полтава)
14.12.2022 в 19:16
тут очень много спецов футбольных разный бред несут а пересмотреть эпизод и увидеть нарушение явное - это слабо - у нас в украине жолтой карточкой не обошлись бы а дали еще и красную за фол последней надежды
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+2
0
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Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 19:43
Вот-вот.. судья ещё и пожалел Ливаковича, сохранил так сказать дух игры. Представляю, какой хай бы здесь поднялся удали он его.
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0
0
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denis066 (Днепр )
14.12.2022 в 19:14
Сейчас все думают,что Франция будет в финале,но вспомните как Греция стала чемпионом Европы 2004-на неё вообще никто не ставил
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+1
0
storm_ua (Николаев)
14.12.2022 в 17:53
Для Аргентины это третий левый пенальти...но сути дела не меняет, по хорошему Хорваты должны были влетать бразильцам...и мы бы имели шикарный и непредсказуемый финал Бразилия Франция...А не то что у нас сейчас. Когла победитель финала уже известен.
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+2
-2
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Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 18:26
Ещё не известен второй финалист, а ему уже победитель финала известен. Зачем же так откровенно сборную Аргентины превозносить?
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+1
0
Лекарь (село Дарниця)
14.12.2022 в 17:45
Я теж вважав, що пенальті притягнуто за вуха. Як сказав Ібрагімовіч: все давно порішали
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+4
-2
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Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 17:43
Редакция милостива. Косточку бросила для мессифобов.
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+1
-4
Лекарь (село Дарниця)
14.12.2022 в 17:49
Я на адресу Мессі жодного слова не скажу, він справжня Легенда. Але пенальті не було, це моя думка
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+2
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 17:54
Я вашу думку поважаю, Мати іншу точку зору це ваше право.
+1
-2
avatar
Campeón
14.12.2022 в 17:56
крапку зору ох, ватан
+1
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 18:03
Шо с тобой, Витя? Ты меня пугаешь. Какая крапка?
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 18:12
Должен заметить Витюня, шо украинский язык не является мне родным, я всю жизнь говорил, писал и думал на русском языке. Но тем не менее я прочитал в сто раз больше книг на украинском языке, чем ты, спокойно и свободно говорю и пишу на нём.
+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 18:37
Олег, не называй его Витя, это может ранить его, или её. Он пол сменил, чтобы в армию не призвали, naдлo. Oн теперь Калина, такая нежность невинная
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+1
-2
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 19:31
Мало того, шо он заделался женщиной, так он ещё и прикинулся деревом. Дитё израилево...
+1
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.12.2022 в 20:01
Дитё израилево.
0
0
Caballero (DC)
14.12.2022 в 17:39
Хто б сумнівався.
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+1
-1
kukarekin (Одесса)
14.12.2022 в 17:30
Такої ж думки відносно пенальті і я, контакт був неминучим і доволі легким. Це не пенальті
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+5
-1
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VictCo (Київ)
14.12.2022 в 17:11
Мавпочка наплакала у катарців пенальті на кожний матч)) А може й насосала))
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+4
-3
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 17:47
Старый сосун Ронька плохо сосал получается?))
Ответить
+1
-5
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VictCo (Київ)
14.12.2022 в 17:53
Ронька десь загравав з катарцями?)) Всю кар'єру йшов тільки за спортивними здобутками. Робив себе сам. А мавпочка обираючи між Барселоною і катарськими мішками що вибрав?)))
+3
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
14.12.2022 в 17:58
Ой Витёк, будь милостив. У меня трясётся живот, я только шо поел, может случиться несварение или заворот кишок.
0
-1

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