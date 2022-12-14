Бывший судья прокомментировал пенальти в ворота Хорватии: Его не стоило назначать. Подножки не было, контакт был неизбежен

Бывший главный арбитр из Мексики Фелипе Рамос Рисо высказался о спорном пенальти в полуфинале чемпионата мира Аргентина – Хорватия. Он считает, что 11-метрового не было.

"Важный момент, из-за которого не следовало назначать пенальти: правая нога вратаря всегда находится на земле, контакт неизбежен по инерции игры, (движения) мяча.

Подножки не было, контакт был неизбежен", – написал мексиканец в своем твиттере.

С его мнением согласился Икер Касильяс: "Полностью согласен ????", – ответил в комментарии бывший вратарь сборной Испании.

Напомним, что "альбиселесте" разгромно обыграли Хорватию (3:0). Главный тренер "шашечных" Златко Далич и игроки национальной команды после матча заявляли, что пенальти решил исход встречи.

Сам пенальти реализовал Лионель Месси, а уже через несколько минут счет удвоил Хулиан Альварес. На 69-ой минуте капитан отдал отличный голевой пас вновь на нападающего "Сити", который сделал счет разгромным.