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Бывший судья прокомментировал пенальти в ворота Хорватии: Его не стоило назначать. Подножки не было, контакт был неизбежен
Касильяс согласился
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный арбитр из Мексики Фелипе Рамос Рисо высказался о спорном пенальти в полуфинале чемпионата мира Аргентина – Хорватия. Он считает, что 11-метрового не было.
"Важный момент, из-за которого не следовало назначать пенальти: правая нога вратаря всегда находится на земле, контакт неизбежен по инерции игры, (движения) мяча.
Подножки не было, контакт был неизбежен", – написал мексиканец в своем твиттере.
С его мнением согласился Икер Касильяс: "Полностью согласен ????", – ответил в комментарии бывший вратарь сборной Испании.
Напомним, что "альбиселесте" разгромно обыграли Хорватию (3:0). Главный тренер "шашечных" Златко Далич и игроки национальной команды после матча заявляли, что пенальти решил исход встречи.
Сам пенальти реализовал Лионель Месси, а уже через несколько минут счет удвоил Хулиан Альварес. На 69-ой минуте капитан отдал отличный голевой пас вновь на нападающего "Сити", который сделал счет разгромным.
Datos importantes por lo que no se debió sancionar penal:— Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) December 14, 2022
El pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla el contacto es inevitable. pic.twitter.com/dY5X3ifG3R
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