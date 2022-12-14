Месси о выходе в финал: Мы знали, что не главные фавориты, но не собирались никому ничего уступать

Лионель Месси прокомментировал победу над Хорватией (3:0) в полуфинале чемпионата мира. Капитан "альбиселесте" рассказал, что тренерский штаб был готов к "шашечным".

"Мы знали, что не главные фавориты, но не собирались никому ничего уступать и показывали это в каждом матче.

Мы знали, что Хорватия будет много владеть мячом, у нее очень хорошая полузащита. Но мы хорошо подготовились. У нас очень умные футболисты, которые умеют читать игру.

Скалони нам сказал: "Они знают, как перетерпеть, когда надо перетерпеть, и как держать мяч, когда его нужно держать". У нас очень хороший тренерский штаб, который ничего не оставляет на волю случая", – закончил Месси в послематчевом интервью.

Второй финалист определится сегодня, 14-го декабря, в 21:00. Франция встретится с Марокко. Финал пройдет 18-го декабря в 17:00.