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На полуфинале будет 55 тысяч болельщиков Марокко. Стадион вмещает 69 тысяч зрителей

Чемпионат мира FIFA
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Французам придется нелегко

На полуфинале будет 55 тысяч болельщиков Марокко. Стадион вмещает 69 тысяч зрителей

Фото: twitter.com/EnMaroc

Новина українською

На матче полуфинала чемпионата мира Франция – Марокко будет 55 тысяч фанатов "атласских львов". Стадион Аль-Байт вмещает 69 тысяч зрителей.

Об этом сообщает RMC Sport.

Фанаты Франции будут в ощутимом меньшинстве перед болельщиками Марокко. Это и не удивительно, не только арабская, но и африканская зборная впервые вышла в полуфинал Мундиаля.

Отметим, что с меньшинством французом будет и Эммануэль Макрон, который прилетел в Катар поддержать национальную сборную.

Но даже и эта цифра могла быть ещё больше: 2100 фанатов Марокко не посетят матч, так как накануне встречи Катар ввел ограничения на рейсы.

Матч начнется в 21:00. Победитель сразится в финале с Аргентиной 18-го декабря, а проигравший – с Хорватией в матче за 3-е место 17-го.

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В статье: Франция Марокко Чемпионат мира 2022
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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