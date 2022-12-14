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На полуфинале будет 55 тысяч болельщиков Марокко. Стадион вмещает 69 тысяч зрителей
Французам придется нелегко
Фото: twitter.com/EnMaroc
На матче полуфинала чемпионата мира Франция – Марокко будет 55 тысяч фанатов "атласских львов". Стадион Аль-Байт вмещает 69 тысяч зрителей.
Об этом сообщает RMC Sport.
Фанаты Франции будут в ощутимом меньшинстве перед болельщиками Марокко. Это и не удивительно, не только арабская, но и африканская зборная впервые вышла в полуфинал Мундиаля.
Отметим, что с меньшинством французом будет и Эммануэль Макрон, который прилетел в Катар поддержать национальную сборную.
Но даже и эта цифра могла быть ещё больше: 2100 фанатов Марокко не посетят матч, так как накануне встречи Катар ввел ограничения на рейсы.
Матч начнется в 21:00. Победитель сразится в финале с Аргентиной 18-го декабря, а проигравший – с Хорватией в матче за 3-е место 17-го.
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