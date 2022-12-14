Франция без Упамекано и Рабьо, а Марокко с Зиешем. Составы на полуфинал чемпионата мира

Стали известны составы на второй полуфинал чемпионата мира. Информация об отсутствии у Франции Рабьо и Упамекано подтивердились.

Защитника "Баварии", как и ожидалось, заменит фуллбек "Ливерпуля" Ибраима Конате, а хавбека "Ювентуса" – Юссуф Фофана из "Монако".

Матч начнется в 21:00.

Состав Франции:

4 Варан Р.

7 Гризманн А.

11 Дембеле У.

22 Эрнандес Т.

9 Жира О.

24 Конате И.

5 Кунде Ж.

1 Льорис У. (В) (К)

10 Мбаппе К.

13 Фофана Ю.

8 Чуамени О.

Состав Марокко:

5 Агерд Н.

4 Амробат С.

1 Боно (В)

17 Буффаль С.

18 Эль-Ямик Ж.

19 Эн Несири Ю.

7 Зиеш Х.

3 Мазрави Н.

6 Се Р. (К)

8 Унахи А.

2 Хакими А.

Победитель сразится в финале с Аргентиной 18-го декабря, а проигравший – с Хорватией в матче за 3-е место 17-го.