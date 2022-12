Франция без Упамекано и Рабьо, а Марокко с Зиешем. Составы на полуфинал чемпионата мира

Стали известны составы на второй полуфинал чемпионата мира. Информация об отсутствии у Франции Рабьо и Упамекано подтивердились.

Защитника "Баварии", как и ожидалось, заменит фуллбек "Ливерпуля" Ибраима Конате, а хавбека "Ювентуса" – Юссуф Фофана из "Монако".

Матч начнется в 21:00.

Состав Франции:

Состав Марокко:

Победитель сразится в финале с Аргентиной 18-го декабря, а проигравший – с Хорватией в матче за 3-е место 17-го.

