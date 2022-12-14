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Франция без Упамекано и Рабьо, а Марокко с Зиешем. Составы на полуфинал чемпионата мира
Франция в незавидном положении
Фото: twitter.com/equipedefrance
Стали известны составы на второй полуфинал чемпионата мира. Информация об отсутствии у Франции Рабьо и Упамекано подтивердились.
Защитника "Баварии", как и ожидалось, заменит фуллбек "Ливерпуля" Ибраима Конате, а хавбека "Ювентуса" – Юссуф Фофана из "Монако".
Матч начнется в 21:00.
Состав Франции:
- 4 Варан Р.
- 7 Гризманн А.
- 11 Дембеле У.
- 22 Эрнандес Т.
- 9 Жира О.
- 24 Конате И.
- 5 Кунде Ж.
- 1 Льорис У. (В) (К)
- 10 Мбаппе К.
- 13 Фофана Ю.
- 8 Чуамени О.
Состав Марокко:
- 5 Агерд Н.
- 4 Амробат С.
- 1 Боно (В)
- 17 Буффаль С.
- 18 Эль-Ямик Ж.
- 19 Эн Несири Ю.
- 7 Зиеш Х.
- 3 Мазрави Н.
- 6 Се Р. (К)
- 8 Унахи А.
- 2 Хакими А.
Победитель сразится в финале с Аргентиной 18-го декабря, а проигравший – с Хорватией в матче за 3-е место 17-го.
???? We've got our starting XIs!#FRA v #MAR coming soon...#FIFAWorldCup | #Qatar2022— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022
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