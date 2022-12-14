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Франция без Упамекано и Рабьо, а Марокко с Зиешем. Составы на полуфинал чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Франция в незавидном положении

Франция без Упамекано и Рабьо, а Марокко с Зиешем. Составы на полуфинал чемпионата мира

Фото: twitter.com/equipedefrance

Новина українською

Стали известны составы на второй полуфинал чемпионата мира. Информация об отсутствии у Франции Рабьо и Упамекано подтивердились.

Защитника "Баварии", как и ожидалось, заменит фуллбек "Ливерпуля" Ибраима Конате, а хавбека "Ювентуса" – Юссуф Фофана из "Монако".

Матч начнется в 21:00.

Состав Франции:

  • 4 Варан Р.
  • 7 Гризманн А.
  • 11 Дембеле У.
  • 22 Эрнандес Т.
  • 9 Жира О.
  • 24 Конате И.
  • 5 Кунде Ж.
  • 1 Льорис У. (В) (К)
  • 10 Мбаппе К.
  • 13 Фофана Ю.
  • 8 Чуамени О.

Состав Марокко:

  • 5 Агерд Н.
  • 4 Амробат С.
  • 1 Боно (В)
  • 17 Буффаль С.
  • 18 Эль-Ямик Ж.
  • 19 Эн Несири Ю.
  • 7 Зиеш Х.
  • 3 Мазрави Н.
  • 6 Се Р. (К)
  • 8 Унахи А.
  • 2 Хакими А.

Победитель сразится в финале с Аргентиной 18-го декабря, а проигравший – с Хорватией в матче за 3-е место 17-го.

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В статье: Франция Марокко Чемпионат мира 2022
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