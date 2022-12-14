Чемпионат мира FIFA
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Льорис повторил рекорд Нойера по количеству матчей на ЧМ среди вратарей
Нойер поставил свой рекорд на групповом этапе
Фото: French Team / Автор – неизвестен
Голкипер сборной Франции Уго Льорис вышел на поле в полуфинале чемпионата мира против Марокко. Вратарь "Тоттенхэма" повторил рекорд по количеству матчей на Мундиалях среди вратарей – 19.
Больше среди голкиперов на чемпионатах мира не сыграл никто. Столько же только у одного вратаря – Мануэля Нойера.
Напомним, что Германия вылетела из чемпионата мира, так и не выйдя из группы. Бундестим заняла 3-е место в группе.
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