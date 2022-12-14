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Льорис повторил рекорд Нойера по количеству матчей на ЧМ среди вратарей

Чемпионат мира FIFA
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Нойер поставил свой рекорд на групповом этапе

Льорис повторил рекорд Нойера по количеству матчей на ЧМ среди вратарей

Фото: French Team / Автор – неизвестен

Новина українською

Голкипер сборной Франции Уго Льорис вышел на поле в полуфинале чемпионата мира против Марокко. Вратарь "Тоттенхэма" повторил рекорд по количеству матчей на Мундиалях среди вратарей – 19.

Больше среди голкиперов на чемпионатах мира не сыграл никто. Столько же только у одного вратаря – Мануэля Нойера.

Напомним, что Германия вылетела из чемпионата мира, так и не выйдя из группы. Бундестим заняла 3-е место в группе.

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В статье: Франция Мануэль Нойер Уго Льорис Чемпионат мира 2022
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