Льорис повторил рекорд Нойера по количеству матчей на ЧМ среди вратарей

Голкипер сборной Франции Уго Льорис вышел на поле в полуфинале чемпионата мира против Марокко. Вратарь "Тоттенхэма" повторил рекорд по количеству матчей на Мундиалях среди вратарей – 19.

Больше среди голкиперов на чемпионатах мира не сыграл никто. Столько же только у одного вратаря – Мануэля Нойера.

Напомним, что Германия вылетела из чемпионата мира, так и не выйдя из группы. Бундестим заняла 3-е место в группе.