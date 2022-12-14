  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Коло-Муани через несколько секунд после выхода на поле удваивает преимущество Франции
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коло-Муани через несколько секунд после выхода на поле удваивает преимущество Франции

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Франция практически точно в финале

Коло-Муани через несколько секунд после выхода на поле удваивает преимущество Франции

Фото: Getty Images

Новина українською

Франция забивает второй и практически точно обеспечивает себе место в финале чемпионата мира. Коло-Муани из "Франкфурта" забивает первым касанием в матче.

На 79 минуте Коло-Муани вышел на поле и уже через нессколько десятков секунд праздновал свой забитый мяч.

79' Рандаль Коло-Муани – 2:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Марокко Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде