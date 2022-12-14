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Коло-Муани через несколько секунд после выхода на поле удваивает преимущество Франции
Франция практически точно в финале
Фото: Getty Images
Франция забивает второй и практически точно обеспечивает себе место в финале чемпионата мира. Коло-Муани из "Франкфурта" забивает первым касанием в матче.
На 79 минуте Коло-Муани вышел на поле и уже через нессколько десятков секунд праздновал свой забитый мяч.
79' Рандаль Коло-Муани – 2:0.
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