Коло-Муани через несколько секунд после выхода на поле удваивает преимущество Франции

Франция забивает второй и практически точно обеспечивает себе место в финале чемпионата мира. Коло-Муани из "Франкфурта" забивает первым касанием в матче.

На 79 минуте Коло-Муани вышел на поле и уже через нессколько десятков секунд праздновал свой забитый мяч.

79' Рандаль Коло-Муани – 2:0.