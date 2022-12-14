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Старые знакомые. Хорватия и Марокко сыграют матч за третье место на чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

За кем будет преимущество?

Старые знакомые. Хорватия и Марокко сыграют матч за третье место на чемпионате мира

Фото: twitter.com/EnMaroc

Новина українською

Хорватия сыграет с Марокко в матче за бронзу чемпината мира в Катаре уже 17-го декабря, за день до финала. Встреча начнется в 17:00.

"Шашечные" в полуфинале разгромно уступили Аргентине (0:3), а Марокко не смогли ничего противопоставить Франции (0:2). Теперь они сразятся за третье место Мундиаля.

Напомним, что Хорватия и Марокко начинали свой путь на чемпионате мира в одной группе. В очной встрече команды сыграли вничью (0:0).

Сборная из Африки впервые в истории имеет возможность побороться за бронзу чемпионата мира, в то время как Хорваты уже уходили с серебром на шее в 2018-м году.

Марокко пропустили всего два гола на этом чемпионате мира от соперников. Примечательно, что именно от Франции.

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В статье: Хорватия Марокко Чемпионат мира 2022
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Комментарии (3)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.12.2022 в 00:35
марокканцы больше заслуживают - их игра против франции может служить тому доказательством
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-1
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Spokoyno (Київ)
14.12.2022 в 23:55
Дві команди, що БИЛИСЬ за результат... Утім хто тут виставить автобус? У хорватів перевага у класі гравців, але їх гвардія втомлена, а марокканца найсенсаційна команда ЧС-2022! Тому шанси майже рівні.
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+1
-1
филанкрот (donetsk)
15.12.2022 в 00:23
по пенальтi xopвати
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