Старые знакомые. Хорватия и Марокко сыграют матч за третье место на чемпионате мира

Хорватия сыграет с Марокко в матче за бронзу чемпината мира в Катаре уже 17-го декабря, за день до финала. Встреча начнется в 17:00.

"Шашечные" в полуфинале разгромно уступили Аргентине (0:3), а Марокко не смогли ничего противопоставить Франции (0:2). Теперь они сразятся за третье место Мундиаля.

Напомним, что Хорватия и Марокко начинали свой путь на чемпионате мира в одной группе. В очной встрече команды сыграли вничью (0:0).

Сборная из Африки впервые в истории имеет возможность побороться за бронзу чемпионата мира, в то время как Хорваты уже уходили с серебром на шее в 2018-м году.

Марокко пропустили всего два гола на этом чемпионате мира от соперников. Примечательно, что именно от Франции.