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Старые знакомые. Хорватия и Марокко сыграют матч за третье место на чемпионате мира
За кем будет преимущество?
Фото: twitter.com/EnMaroc
Хорватия сыграет с Марокко в матче за бронзу чемпината мира в Катаре уже 17-го декабря, за день до финала. Встреча начнется в 17:00.
"Шашечные" в полуфинале разгромно уступили Аргентине (0:3), а Марокко не смогли ничего противопоставить Франции (0:2). Теперь они сразятся за третье место Мундиаля.
Напомним, что Хорватия и Марокко начинали свой путь на чемпионате мира в одной группе. В очной встрече команды сыграли вничью (0:0).
Сборная из Африки впервые в истории имеет возможность побороться за бронзу чемпионата мира, в то время как Хорваты уже уходили с серебром на шее в 2018-м году.
Марокко пропустили всего два гола на этом чемпионате мира от соперников. Примечательно, что именно от Франции.
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