Франция – первые чемпионы мира, которым удалось снова выйти в финал после Бразилии в 1998-м

Франция обыграла в полуфинале Марокко и стала первым за 24 года чемпионом мира, которому удалось вновь добраться до финала турнира. В прошлый раз Бразилия в 1998-м году уступила Les Bleus, принимавшим Мундиаль.

Подобное удавалось всего 3-м странам: Италии (1934, 1938), дважды Бразилии (1958 и 1962, 1994 и 1998) и Аргентине (1986 и 1990).

Причем дважды подряд чемпионами мира удалось стать только Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958 и 1962).

Les Bleus и "альбиселесте" сыграют в финале 18-го декабря. Встреча начнется в 17:00.

Обе сборные имеют по две победы на чемпионатах мира. При этом Франция была в финалах всего трижды, а Аргентина 5 раз.