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Франция – первые чемпионы мира, которым удалось снова выйти в финал после Бразилии в 1998-м
Тогда "пентакампионы" проиграли как раз Франции
Франция обыграла в полуфинале Марокко и стала первым за 24 года чемпионом мира, которому удалось вновь добраться до финала турнира. В прошлый раз Бразилия в 1998-м году уступила Les Bleus, принимавшим Мундиаль.
Подобное удавалось всего 3-м странам: Италии (1934, 1938), дважды Бразилии (1958 и 1962, 1994 и 1998) и Аргентине (1986 и 1990).
Причем дважды подряд чемпионами мира удалось стать только Италии (1934, 1938) и Бразилии (1958 и 1962).
Les Bleus и "альбиселесте" сыграют в финале 18-го декабря. Встреча начнется в 17:00.
Обе сборные имеют по две победы на чемпионатах мира. При этом Франция была в финалах всего трижды, а Аргентина 5 раз.
???? - France???????? are the 1st holders to reach the World Cup final since Brazil???????? in 1998 (lost 3-0 in the final versus hosts France).— Gracenote Live (@GracenoteLive) December 14, 2022
???????? ????2018 ❓2022
???????? ????1994 ????1998
???????? ????1986 ????1990
???????? ????1958 ????1962
???????? ????1934 ????1938#FIFAWorldCup #FRAMOR
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