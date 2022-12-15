У Дешама 14 побед в 18 матчах на чемпионатах мира. Больше только у одного тренера

Франция обыграла в полуфинале чемпионата мира Марокко (2:0) и вышла в финал. Эта победа стала для главного тренера Les Bleus Дидье Дешама 14-ой на Мундиалях в 18-ти матчах.

Команде Дешама не удалось победить сборную Туниса на этом ЧМ (0:1), Данию в группе в 2018-м (0:0), Германию в четвертьфинале 2014-го (0:1) и Эквадор на групповом этапе вновь в 2014-м (0:0).

Столько же, сколько у Дешама, побед у Луиса Фелипе Сколари, который тренировал Португалию и Бразилию.

Больше выигрывал только бывший менеджер сборной Германии Хельмут Шен – с ним команда побеждала 16 раз.