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Очередной финал французов, марокканцы заканчивают свой путь. Дайджест ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Говорим о главных итогах дня Мундиаля

Очередной финал французов, марокканцы заканчивают свой путь. Дайджест ЧМ-2022

Фото: Getty Images

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился второй полуфинал Чемпионата мира 2022. Он чем-то напоминал своего предшественника, вот только действующие лица были немного иными. Как и во вторник, фаворит (на этот раз Франция, а не Аргентина) закончил путь неожиданного андердога (Марокко, а не Хорватии). В общем, полуфиналы вышли достаточно предсказуемыми.

Содержание

Результаты дня

  • Аргентина - Марокко 2:0

Оборона Марокко - лучшая на Мундиале в Катаре. До начала полуфинального матча парни Реграри пропустили лишь один гол. И то в группе. И то от своего игрока. Казалось, что французам будет дико сложно играть против столь слаженной обороны, но мы ошиблись.

Свой гол действующие Чемпионы мира нашли уже на пятой минуте, что в целом и предопределило ход встречи. Африканская сборная старалась дать отпор, но и "трехцветные" могли забивать гораздо больше. По итогу все завершилось, когда вышедший на замену Муани забил второй гол уже под конец матча. 2:0 - французы шагают во второй финал ЧМ подряд.

Гол дня

Если говорить честно, оба гола сборной Франции получились далеко не самыми яркими и зрелищными. Лично нам чуть больше понравился первый, во многом из-за Антуана Гризманна. Лидер сборной Франции круто воспользовался ошибкой соперника, грамотно принял мяч, а после идеально выкатил под удар Мбаппе. Килиан чуть замешкался, однако после пары рикошетов идеальный удар удался Тео Эрнандесу. Так и был открыт счет.

Герой дня

Знаете, давайте похвалим Дидье Дешама. Да, у него впереди еще есть финал, однако коуч французов заслужил получить положительную оценку уже сейчас. Как минимум из-за непростых условий работы. Мало того, что уже не первый год говорят, что ему нашли замену в лице Зинедина Зидана, так еще и перед стартом Мундиаля он начал терять лидеров, когда поочередно вылетали Погба, Канте, Нкунку, а под конец сломался еще и Бензема.

И Дешам справился. Возможно французы где-то потеряли было хладнокровие, но коуч сумел найти правильную схему, в которой было бы удобно играть лидерам, а также показал уровень контроля над игрой. Например, против марокканцев Дешам отлично угадал с заменой - Муани вышел на 78-й, а уже спустя минуту забил второй гол.

Неудачник дня

Пропустим ход. Марокканцы молодцы, выжали из себя максимальный максимум, дойдя до полуфинала Мундиаля. На большее рассчитывать вряд ли было можно, а потому и критиковать их особо не за что.

Цифра дня

Прошло 20 лет с того момента, как на Чемпионате мира в два (и больше) финала кряду выходила одна и та же сборная. В 1994-м, 1998-м и 2002-м это удалось сделать бразильцам, которые брали золото в первом и третьем случаях. Теперь свою историю пишут французы. После успеха в 2018-м, коллектив Дешама вышел в финал Мундиаля 2022-го и попытается повторить успех тех же бразильцев, а также итальянцев, которые побеждали на двух кубках мира кряду. С момента последней защиты титула прошло 60 лет.

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В статье: Дайджест
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