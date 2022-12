Очередной финал французов, марокканцы заканчивают свой путь. Дайджест ЧМ-2022

Завершился второй полуфинал Чемпионата мира 2022. Он чем-то напоминал своего предшественника, вот только действующие лица были немного иными. Как и во вторник, фаворит (на этот раз Франция, а не Аргентина) закончил путь неожиданного андердога (Марокко, а не Хорватии). В общем, полуфиналы вышли достаточно предсказуемыми.

Оборона Марокко - лучшая на Мундиале в Катаре. До начала полуфинального матча парни Реграри пропустили лишь один гол. И то в группе. И то от своего игрока. Казалось, что французам будет дико сложно играть против столь слаженной обороны, но мы ошиблись.

Свой гол действующие Чемпионы мира нашли уже на пятой минуте, что в целом и предопределило ход встречи. Африканская сборная старалась дать отпор, но и "трехцветные" могли забивать гораздо больше. По итогу все завершилось, когда вышедший на замену Муани забил второй гол уже под конец матча. 2:0 - французы шагают во второй финал ЧМ подряд.

Если говорить честно, оба гола сборной Франции получились далеко не самыми яркими и зрелищными. Лично нам чуть больше понравился первый, во многом из-за Антуана Гризманна. Лидер сборной Франции круто воспользовался ошибкой соперника, грамотно принял мяч, а после идеально выкатил под удар Мбаппе. Килиан чуть замешкался, однако после пары рикошетов идеальный удар удался Тео Эрнандесу. Так и был открыт счет.

Знаете, давайте похвалим Дидье Дешама. Да, у него впереди еще есть финал, однако коуч французов заслужил получить положительную оценку уже сейчас. Как минимум из-за непростых условий работы. Мало того, что уже не первый год говорят, что ему нашли замену в лице Зинедина Зидана, так еще и перед стартом Мундиаля он начал терять лидеров, когда поочередно вылетали Погба, Канте, Нкунку, а под конец сломался еще и Бензема.

Christopher Nkunku Presnel Kimpembé Lucas Hernandez Karim Benzema Mike Maignan N’Golo Kanté Paul Pogba All of them not available, Ballon d’Or winner included… …but Didier Deschamps’ France reach again the World Cup final after Russia 2018. #Qatar2022 ???????????? pic.twitter.com/7tvvOezYRr

И Дешам справился. Возможно французы где-то потеряли было хладнокровие, но коуч сумел найти правильную схему, в которой было бы удобно играть лидерам, а также показал уровень контроля над игрой. Например, против марокканцев Дешам отлично угадал с заменой - Муани вышел на 78-й, а уже спустя минуту забил второй гол.

Пропустим ход. Марокканцы молодцы, выжали из себя максимальный максимум, дойдя до полуфинала Мундиаля. На большее рассчитывать вряд ли было можно, а потому и критиковать их особо не за что.

A #FIFAWorldCup journey that will be etched in history ????



???????? Morocco has made Africa proud and they are not done yet ????@EnMaroc pic.twitter.com/5sFD0b27vC