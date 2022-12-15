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Стал известен лучший игрок полуфинального матча Франция - Марокко

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(2 голосов)

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Стал известен лучший игрок полуфинального матча Франция - Марокко

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Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком полуфинального матча против Марокко (2:0).

31-летний футболист вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут - результативными действиями не отметился. Но при этом совершил два отбора мяча, выиграл шесть единоборств и сделал четыре ключевые передачи.

Авторами голов стали Теор Эрнандес и Коло Муани.

Напомним, что в финале чемпионата мира-2022 Франция сыграет против Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 17:00. Сборные Марокко и Хорватии сыграют в матче за третье место 17 декабря.

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В статье: Франция Антуан Гризманн Марокко Чемпионат Мира-2022
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
15.12.2022 в 09:14
Ну дійсно Гризманн не просто боєць Ель Чоло, а розумний воїн, що майже у кожному матчі робить все можливе для досягнення результату. Тому у фіналі нас чекає битва двох інтелектів! Один явний, інший тіньовий... Бо у ЗФ ще є декілька претендентів на себе ковдру потягнути. Той же самий Мбаппе може нарешті вистрілити...
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