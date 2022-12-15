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Стал известен лучший игрок полуфинального матча Франция - Марокко
Кто же?
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком полуфинального матча против Марокко (2:0).
31-летний футболист вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут - результативными действиями не отметился. Но при этом совершил два отбора мяча, выиграл шесть единоборств и сделал четыре ключевые передачи.
Авторами голов стали Теор Эрнандес и Коло Муани.
Напомним, что в финале чемпионата мира-2022 Франция сыграет против Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 17:00. Сборные Марокко и Хорватии сыграют в матче за третье место 17 декабря.
???? Another 10/10 display from Antoine Griezmann earns him tonight’s @Budweiser Player of the Match. In with a chance at the #FIFAWorldCup Golden Ball surely?#FRAMAR #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @budfootball pic.twitter.com/ten0VGJ5Q7— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022
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