Стал известен лучший игрок полуфинального матча Франция - Марокко

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн признан лучшим игроком полуфинального матча против Марокко (2:0).

31-летний футболист вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут - результативными действиями не отметился. Но при этом совершил два отбора мяча, выиграл шесть единоборств и сделал четыре ключевые передачи.

Авторами голов стали Теор Эрнандес и Коло Муани.

Напомним, что в финале чемпионата мира-2022 Франция сыграет против Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 17:00. Сборные Марокко и Хорватии сыграют в матче за третье место 17 декабря.