  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Дешам: Все старания моих игроков компенсировал этот успех
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дешам: Все старания моих игроков компенсировал этот успех

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Французы вышли в финал чемпионата мира-2022

Дешам: Все старания моих игроков компенсировал этот успех

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.

"Конечно же, это был очень важный матч. Впереди еще один, последний. Весь этот месяц мы провели вместе с игроками. Не всегда было легко. Но сейчас мы счастливы. Все старания моих игроков были компенсированы этим успехом. В это воскресенье мы пойдем за титулом.

Читайте такжеСтал известен лучший игрок полуфинального матча Франция - Марокко

Я говорю своим игрокам и коллегам, чтобы они ценили каждое мгновение этих дней, каждый момент. Через четыре дня мы сыграем за титул чемпиона мира. Мы будем наслаждаться этим и готовиться к последнему матчу чемпионата мира", - приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.

Напомним, в финале чемпионата мира-2022 Франция сыграет против Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 17:00.

Читайте такжеФранция – первые чемпионы мира, которым удалось снова выйти в финал после Бразилии в 1998-м
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Дидье Дешам Марокко Чемпионат Мира-2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде