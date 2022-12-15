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Дешам: Все старания моих игроков компенсировал этот успех
Французы вышли в финал чемпионата мира-2022
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.
"Конечно же, это был очень важный матч. Впереди еще один, последний. Весь этот месяц мы провели вместе с игроками. Не всегда было легко. Но сейчас мы счастливы. Все старания моих игроков были компенсированы этим успехом. В это воскресенье мы пойдем за титулом.
Я говорю своим игрокам и коллегам, чтобы они ценили каждое мгновение этих дней, каждый момент. Через четыре дня мы сыграем за титул чемпиона мира. Мы будем наслаждаться этим и готовиться к последнему матчу чемпионата мира", - приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.
Напомним, в финале чемпионата мира-2022 Франция сыграет против Аргентины. Матч пройдет 18 декабря и начнется в 17:00.
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