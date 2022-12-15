Дешам: Все старания моих игроков компенсировал этот успех

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над Марокко (2:0) в полуфинале чемпионата мира-2022.

"Конечно же, это был очень важный матч. Впереди еще один, последний. Весь этот месяц мы провели вместе с игроками. Не всегда было легко. Но сейчас мы счастливы. Все старания моих игроков были компенсированы этим успехом. В это воскресенье мы пойдем за титулом.

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Я говорю своим игрокам и коллегам, чтобы они ценили каждое мгновение этих дней, каждый момент. Через четыре дня мы сыграем за титул чемпиона мира. Мы будем наслаждаться этим и готовиться к последнему матчу чемпионата мира", - приводит слова Дешама официальный сайт ФИФА.