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Тренер Марокко: Малейшая ошибка против Франции – это сразу расплата
Марокканцы будут бороться за третье место
Фото: twitter.com/EnMaroc
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги рассказал о поражении от Франции (0:2) в матче 1/2 чемпионата мира-2022 в Катаре.
"Мы потеряли Агерда на разминке. Саисс и Мазрауи не вышли на второй тайм. Это слишком много потерь для нас, но те, кто сыграли, отдались на максимум.
Однако против Франции малейшая ошибка – это сразу расплата. Мы не можем выйти в финал с таким количеством потерь, как в первом тайме. После перерыва уже все было лучше. Однако нам не удалось забить, команда наоборот пропустила второй гол.
В матче за третье место будет тяжело ментально. Дадим игровое время тем, кто меньше получал его до этого. Хотим стать третьими. Самое главное – показать себя с хорошей стороны. Продемонстрировать, что футбол в Марокко существует, что у нас прекрасные болельщики", - отметил Реграги.
Напомним, в матче за третье место марокканцы сыграют против сборной Хорватии. Поединок пройдет 17 декабря и начнется в 17:00.
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