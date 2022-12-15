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Представители Франции и Аргентины. Символическая сборная 1/2 финала ЧМ-2022 от WhoScored
Места для Хорватии и Марокко не нашлось
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Статистический портал WhoScored подвел итоги полуфинальных матчей чемпионата мира-2022 и представил символическую сборную данной стадии. Команда была составлена на основе оценок.
- Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина),
- Защитники: Жюль Кунде (Франция), Ибраима Конате (Франция), Кристиан Ромеро (Аргентина), Тео Эрнандес (Франция),
- Полузащитники: Усман Дембеле (Франция), Орельен Чуамэни (Франция), Юссуф Фофана (Франция), Килиан Мбаппе (Франция),
- Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Хулиан Альварес (Аргентина).
Напомним, сборные Франции и Аргентины сыграют в финале мирового первенства 18 декабря. В поединке за третье место 17 декабря сойдутся команды Хорватии и Марокко.
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Источник:WhoScored
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