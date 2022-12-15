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Представители Франции и Аргентины. Символическая сборная 1/2 финала ЧМ-2022 от WhoScored

Чемпионат мира FIFA
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Места для Хорватии и Марокко не нашлось

Представители Франции и Аргентины. Символическая сборная 1/2 финала ЧМ-2022 от WhoScored

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

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Статистический портал WhoScored подвел итоги полуфинальных матчей чемпионата мира-2022 и представил символическую сборную данной стадии. Команда была составлена на основе оценок.

  • Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина),
  • Защитники: Жюль Кунде (Франция), Ибраима Конате (Франция), Кристиан Ромеро (Аргентина), Тео Эрнандес (Франция),
  • Полузащитники: Усман Дембеле (Франция), Орельен Чуамэни (Франция), Юссуф Фофана (Франция), Килиан Мбаппе (Франция),
  • Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Хулиан Альварес (Аргентина).

Напомним, сборные Франции и Аргентины сыграют в финале мирового первенства 18 декабря. В поединке за третье место 17 декабря сойдутся команды Хорватии и Марокко.

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Представители Франции и Аргентины. Символическая сборная 1/2 финала ЧМ-2022 от WhoScored - изображение 1

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В статье: Аргентина Франция Чемпионат Мира-2022
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Источник:
WhoScored

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