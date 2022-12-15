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Поляки будут судить финал ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Решающий матч турнира в воскресенье

Поляки будут судить финал ЧМ-2022

Фото: laczynaspilka.pl / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Польский арбитр Шимон Марчиняк назначен главным рефери финального поединка Чемпионата мира 2022 года. По информации Польского футбольного союза, на линиях будут работать его земляки: Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич.

В апреле Марчиняк стал первым поляком, работавшим на полуфинале Лиги чемпионов. Он рекордсмен польского судейского корпуса по количеству матчей в ЛЧ: на данный момент 41-летний рефери провел уже 39 встреч в главном еврокубковом турнире. В 2018-м он судил поединок за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Атлетико".

Что интересно, линейный рефери Томаш Листкевич – представитель известной судейской династии. Его отец, Михал Листкевич, в 1990 году работал на финале ЧМ между Аргентиной и Германией.

Напомним, что финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток Марчиняк должен дать в 17:00.

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В статье: Аргентина Франция Шимон Марчиняк
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Комментарии (5)
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Барселиниуc (землянин)
15.12.2022 в 22:54
Запомните хорошо лицо этого судьи-качка. Он похоронит Аргентину. Да здравствует ФИФА! Тьфу..
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Барселиниуc (землянин)
15.12.2022 в 21:46
Этот Марчиняк продажный судеюшка. доложу я вам. Польша исторический союзник Франции. Королём Польши в 16 веке был французский принц Генрих Валуа. Назначение поляков не случайное. Это макроновский беспредел товарищи. Я буду жаловаться Жаже, уж если не он, то кто? Кто ещё постучит по трибуне ООН и по лысине Инфантино возмущённой пролетарской туфлёй?
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aleks68
15.12.2022 в 21:52
пи...ц месси?
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Барселиниуc (землянин)
15.12.2022 в 21:54
Думаю да. Пенальтей Аргентине больше не будет.
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Дон Купер (Хмельницький)
15.12.2022 в 21:20
А де наш павелко з кураторами суддівського корпусу? Чому українські арбітри не обслуговують навіть груповий турнір ЛЧ? Чи на(х)віщо це треба, якщо й так можна дерибанити гроші?
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