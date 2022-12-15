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Поляки будут судить финал ЧМ-2022
Решающий матч турнира в воскресенье
Фото: laczynaspilka.pl / Автор невідомий
Польский арбитр Шимон Марчиняк назначен главным рефери финального поединка Чемпионата мира 2022 года. По информации Польского футбольного союза, на линиях будут работать его земляки: Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич.
В апреле Марчиняк стал первым поляком, работавшим на полуфинале Лиги чемпионов. Он рекордсмен польского судейского корпуса по количеству матчей в ЛЧ: на данный момент 41-летний рефери провел уже 39 встреч в главном еврокубковом турнире. В 2018-м он судил поединок за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Атлетико".
Что интересно, линейный рефери Томаш Листкевич – представитель известной судейской династии. Его отец, Михал Листкевич, в 1990 году работал на финале ЧМ между Аргентиной и Германией.
Напомним, что финал ЧМ-2022
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