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Официально: Сантуш и сборная Португалии расторгли контракт

Чемпионат мира FIFA
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Осталось самое интересное – кто станет следующим?

Официально: Сантуш и сборная Португалии расторгли контракт

Фото: twitter.com/selecaoportugal

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Сборная Португалии объявила об уходе Фернанду Сантуша с должности главного тренера. Национальная команда поблагодарила специалиста в твиттере.

Сантуш проработал в сборной 8 лет. За это время команда выиграла Евро-2016 и Лигу Наций в 2019-м.

Ранее сообщалось, что возглавить сборную могут самые разные специалисты: от Моуринью до наставника команды U21 Руя Жорже.

Португалия вылетела из чемпионата мира на стадии 1/4 от Марокко. Команда Сантуша уступила "атласским львам" со счетом 0:1.

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В статье: Португалия Фернанду Сантуш
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