Официально: Сантуш и сборная Португалии расторгли контракт

Сборная Португалии объявила об уходе Фернанду Сантуша с должности главного тренера. Национальная команда поблагодарила специалиста в твиттере.

Сантуш проработал в сборной 8 лет. За это время команда выиграла Евро-2016 и Лигу Наций в 2019-м.

Ранее сообщалось, что возглавить сборную могут самые разные специалисты: от Моуринью до наставника команды U21 Руя Жорже.

Португалия вылетела из чемпионата мира на стадии 1/4 от Марокко. Команда Сантуша уступила "атласским львам" со счетом 0:1.

Um ???????????????????????? histórico. ???????? Obrigado por tudo, Mister. ???????? #VesteABandeira



A historical ????????????????????????. ???????? Thank you for everything, Coach. ???????? #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB