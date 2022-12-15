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Официально: Сантуш и сборная Португалии расторгли контракт
Осталось самое интересное – кто станет следующим?
Фото: twitter.com/selecaoportugal
Сборная Португалии объявила об уходе Фернанду Сантуша с должности главного тренера. Национальная команда поблагодарила специалиста в твиттере.
Сантуш проработал в сборной 8 лет. За это время команда выиграла Евро-2016 и Лигу Наций в 2019-м.
Ранее сообщалось, что возглавить сборную могут самые разные специалисты: от Моуринью до наставника команды U21 Руя Жорже.
Португалия вылетела из чемпионата мира на стадии 1/4 от Марокко. Команда Сантуша уступила "атласским львам" со счетом 0:1.
Um ???????????????????????? histórico. ???????? Obrigado por tudo, Mister. ???????? #VesteABandeira— Portugal (@selecaoportugal) December 15, 2022
A historical ????????????????????????. ???????? Thank you for everything, Coach. ???????? #WearTheFlag pic.twitter.com/7emUN6LbZB
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