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Сестра Роналду: Кучка крыс праздновала победу над Швейцарией как победу над Криштиану
Сестра Роналду продолжает своеобразно заводить соцсети
Фото: ESPN
Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет национальной команды с
"Мы проиграли чемпионат мира, когда небольшая кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду. В сборной нет клубов. Сборная – это страна. Но, к сожалению, в Португалии урок ещё не усвоен", – написала Авейру в одной из своих соцсетей.
Напомним, что сборная Португалии уступила в четвертьфинале ЧМ - 2022 Марокко (0:1).
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