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Сестра Роналду: Кучка крыс праздновала победу над Швейцарией как победу над Криштиану

Чемпионат мира FIFA
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Сестра Роналду продолжает своеобразно заводить соцсети

Сестра Роналду: Кучка крыс праздновала победу над Швейцарией как победу над Криштиану

Фото: ESPN

Новина українською

Катя Авейру, сестра нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022 в Катаре.

"Мы проиграли чемпионат мира, когда небольшая кучка крыс отпраздновала победу над Швейцарией как победу над Роналду. В сборной нет клубов. Сборная – это страна. Но, к сожалению, в Португалии урок ещё не усвоен", – написала Авейру в одной из своих соцсетей.

Напомним, что сборная Португалии уступила в четвертьфинале ЧМ - 2022 Марокко (0:1).

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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