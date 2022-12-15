Месси заработал для Барселоны на чемпионате мира 117 тысяч евро

ФИФА платит клубам, игроки которых выступают на чемпионате мира. "Барселона" получит за своих футболистов на турнире 3,9 миллиона евро.

На чемпионате мира "Барселону" представляют 17 футболистов (больше всех среди клубов). За них и ещё семерых бывших футболистов клуба, но которые ушли не раньше чем 3 года назад, клуб получит причиличные призовые.

Если игрок выступает за клуб с сезона-2020/21, за него клуб получает 9 768 евро в день. Месси покинул Испанию летом и за него клуб получает 3 256 евро в день. Таким образом за весь турнир "Барса" получит 117 216 евро.

Больше всех для клуба заработал Гризманн, который сейчас выступает в аренде за "Атлетико" 146 520 евро (4 070 в день).

Отметим, что средства выделяются именно на игрока, а уже потом распределяются по клубам за которые он выступал. Таким образом "ПСЖ" получит за Лионеля 234 тысяч евро, а "Атлетико" за Гризманна – 205 тысяч.