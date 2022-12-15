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Футболист сборной Марокко пожертвовал 325 тысяч долларов призовых от ЧМ нуждающимся в стране
Зиеш не берет деньги за игру в сборной с 2015-го
Фото: twitter.com/EnMaroc
Полузащитник "Челси" Хаким Зиеш перечислил бедным жителям Марокко 325 тысяч евро призовых за выступление на чемпионате мира. Об этом заявил местный журналист Халед Бейдун.
Хаким жертвует все доходы от выступлений за сборную Марокко на благотворительность с самого дебюта в 2015-м году. До этого он выступал за юношеские команды национальной команды Нидерландов.
Марокко ещё не закончили свое выуступление на Мудниале. Сборная сыграет 17-го декабря в матче за третье место против Хорватии. С "шашечными" они уже встречались на групповом этапе. Матч начнется в 17:00.
Hakim Ziyech, ???????? star, donated all of his #WorldCup bonuses ($325,000) to poor people in Morocco. This team is historic on many levels. pic.twitter.com/JnE9Ll6e5q— Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) December 9, 2022
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