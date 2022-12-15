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Месси пропустил тренировку Аргентины из-за дискомфорта в бедре

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

И это за три дня до финала ЧМ!

Месси пропустил тренировку Аргентины из-за дискомфорта в бедре

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ercin Erturk/Anadolu Agency

Новина українською

Лионель Месси сегодня, 15 декабря, не тренировался с партнерами в лагере сборной Аргентины.

Предположительная причина - дискомфорт в бедре, который Лео впервые ощутил еще во время полуфинала ЧМ против Хорватии.

Mundo Deportivo, однако, успокаивает - участие Месси в финале с Францией под сомнение никто не ставит. Сегодняшний пропуск тренировки настораживает, но не более того.

Касательно остальных аргентинцев, то они здоровы. Игроки, не принимавшие участия в матче с хорватами, отработали сегодня на полную; в то же время основные исполнители занимались исключительно в зале.

Напомним, у Месси на текущем ЧМ уже 5 забитых голов и 3 результативные передачи. Матч Аргентина - Франция состоится в воскресенье, 18 декабря.

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В статье: Лионель Месси Аргентина
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
16.12.2022 в 01:51
Вот этого не надо, должен выйти в старте и сыграть. А то потом начнется всемирный плач и жалость, что вот он бы вышел и всех поимел, но судьба сказала "нет". Лечите величайшего
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