Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси пропустил тренировку Аргентины из-за дискомфорта в бедре
И это за три дня до финала ЧМ!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ercin Erturk/Anadolu Agency
Лионель Месси сегодня, 15 декабря, не тренировался с партнерами в лагере сборной Аргентины.
Предположительная причина - дискомфорт в бедре, который Лео впервые ощутил еще во время полуфинала ЧМ против Хорватии.
Mundo Deportivo, однако, успокаивает - участие Месси в финале с Францией под сомнение никто не ставит. Сегодняшний пропуск тренировки настораживает, но не более того.
Касательно остальных аргентинцев, то они здоровы. Игроки, не принимавшие участия в матче с хорватами, отработали сегодня на полную; в то же время основные исполнители занимались исключительно в зале.
Напомним, у Месси на текущем ЧМ уже 5 забитых голов и 3 результативные передачи. Матч Аргентина - Франция состоится в воскресенье, 18 декабря.
Популярное сейчас
- "Жирная тупая жаба". Гордон требует извинений от президента Ингульца, который назвал его агентом ФСБ
- Залужный – о командующем войсками РФ в Украине: Обычный командир времен Петра I – держиморда
- Два лидера сборной Украины получили дипломы тренеров
- Магия последнего танца, или Почему Лионель Месси – главный герой мундиаля в Катаре
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО