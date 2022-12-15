Месси пропустил тренировку Аргентины из-за дискомфорта в бедре

Лионель Месси сегодня, 15 декабря, не тренировался с партнерами в лагере сборной Аргентины.

Предположительная причина - дискомфорт в бедре, который Лео впервые ощутил еще во время полуфинала ЧМ против Хорватии.

Mundo Deportivo, однако, успокаивает - участие Месси в финале с Францией под сомнение никто не ставит. Сегодняшний пропуск тренировки настораживает, но не более того.

Касательно остальных аргентинцев, то они здоровы. Игроки, не принимавшие участия в матче с хорватами, отработали сегодня на полную; в то же время основные исполнители занимались исключительно в зале.

Напомним, у Месси на текущем ЧМ уже 5 забитых голов и 3 результативные передачи. Матч Аргентина - Франция состоится в воскресенье, 18 декабря.