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Ван Гал: Я вообще не критиковал Месси. Я просто сказал, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры

Чемпионат мира FIFA
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Месси зря завелся

Ван Гал: Я вообще не критиковал Месси. Я просто сказал, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры

Getty Images / Global Images Ukraine

Ван Гал прокомментировал конфликт с Лионелем Месси в 1/4 финала чемпионата мира. Аргентина вышла в полуфинал, обыграв Нидерланды в серии пенальти (2:2, пен. 4:3).

Месси отпраздновал победу, подбежав к тренерской скамье Нидерландов и приложив руки к ушам. Он повторил празднование Рикельме, у которого были напряженные отношения с Луи Ван Галом, когда тот тренировал "Барселону".

"Я вообще не критиковал Месси. Я просто сказал, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры, сделав так, чтобы мяч не доходил до него.

Но аргентинская пресса неверную все интерпретировала", – сказал Ван Гал.

После матча Месси в зоне микст заявил: "Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков".

Напомним, что Ван Гал ушел из сборной после окончания пути национальной команды на чемпионате мира. Он приходил в сборную как раз на срок до конца Мундиаля в Катаре.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Нидерланды Луи Ван Гал Чемпионат мира 2022
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Источник:
mundodeportivo.com

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