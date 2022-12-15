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Ван Гал: Я вообще не критиковал Месси. Я просто сказал, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры
Месси зря завелся
Getty Images / Global Images Ukraine
Ван Гал прокомментировал конфликт с Лионелем Месси в 1/4 финала чемпионата мира. Аргентина вышла в полуфинал, обыграв Нидерланды в серии пенальти (2:2, пен. 4:3).
Месси отпраздновал победу, подбежав к тренерской скамье Нидерландов и приложив руки к ушам. Он повторил празднование Рикельме, у которого были напряженные отношения с Луи Ван Галом, когда тот тренировал "Барселону".
"Я вообще не критиковал Месси. Я просто сказал, что в 2014 году нам удалось выключить его из игры, сделав так, чтобы мяч не доходил до него.
Но аргентинская пресса неверную все интерпретировала", – сказал Ван Гал.
После матча Месси в зоне микст заявил: "Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков".
Напомним, что Ван Гал ушел из сборной после окончания пути национальной команды на чемпионате мира. Он приходил в сборную как раз на срок до конца Мундиаля в Катаре.
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