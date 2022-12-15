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"Он может играть до 50 лет". Молодые партнеры будут уговаривать Месси остаться в сборной
Их легко понять
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
Вратарь Эмилиано Мартинес и защитник Кристиан Ромеро в один голос утверждают, что Лионелю Месси рано уходить из сборной Аргентины вне зависимости от результата финала ЧМ-2022.
"По мне, так он может играть до 50 лет. Он играет и выглядит очень хорошо.
Он делает сложные вещи легко, а это самое трудное. А как он бьет по мячу - это нечто. Он кладет мяч, куда надо, и при этом смотрит на вас. Если он промахивается, то попадает в штангу или перекладину.
Эта его левая нога… Он маленький, но такой сильный!" - восхищается голкипер "Астон Виллы".
Центрбек "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро с ним согласен и надеется, что Лео еще поможет команде в будущем.
"Я надеюсь, что это не последний его чемпионат мира. Этот вопрос регулярно возникает, и мы говорим, что будем просить его не покидать свое место.
Мы очень счастливы иметь такого партнера и играть рядом с ним", - цитирует защитника Metro.
Напомним, Лионель Месси - рекордсмен Аргентины и по голам, и по матчам.
Ранее 35-летний плеймейкер заявлял, что будущий финал ЧМ против Франции станет для него последним в футболке "Альбиселесте".
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