"Он может играть до 50 лет". Молодые партнеры будут уговаривать Месси остаться в сборной

Вратарь Эмилиано Мартинес и защитник Кристиан Ромеро в один голос утверждают, что Лионелю Месси рано уходить из сборной Аргентины вне зависимости от результата финала ЧМ-2022.

"По мне, так он может играть до 50 лет. Он играет и выглядит очень хорошо. Он делает сложные вещи легко, а это самое трудное. А как он бьет по мячу - это нечто. Он кладет мяч, куда надо, и при этом смотрит на вас. Если он промахивается, то попадает в штангу или перекладину. Эта его левая нога… Он маленький, но такой сильный!" - восхищается голкипер "Астон Виллы".

Центрбек "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро с ним согласен и надеется, что Лео еще поможет команде в будущем.

"Я надеюсь, что это не последний его чемпионат мира. Этот вопрос регулярно возникает, и мы говорим, что будем просить его не покидать свое место. Мы очень счастливы иметь такого партнера и играть рядом с ним", - цитирует защитника Metro.

Напомним, Лионель Месси - рекордсмен Аргентины и по голам, и по матчам.

Ранее 35-летний плеймейкер заявлял, что будущий финал ЧМ против Франции станет для него последним в футболке "Альбиселесте".