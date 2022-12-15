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Прощальный подарок от ФИФА: катарскому судье доверили матч за 3-е место на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Прощальный подарок от ФИФА: катарскому судье доверили матч за 3-е место на ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

ФИФА объявила, что матч за 3-е место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко рассудит катарец Абдул Рахман Аль-Джассим.

Ранее 35-летний арбитр обслуживал на текущем мундиале только поединок группового раунда США - Уэльс (1:1), где показал шесть желтых карточек и назначил пенальти на ворота американцев.

Поединок за 3-е место пройдет в Катаре в субботу, 17 декабря. Ну, а уже в воскресенье состоится финал, где Францию и Аргентину рассудит поляк Шимон Марчиняк.

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В статье: Хорватия Марокко Катар
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