Прощальный подарок от ФИФА: катарскому судье доверили матч за 3-е место на ЧМ

ФИФА объявила, что матч за 3-е место на ЧМ-2022 между Хорватией и Марокко рассудит катарец Абдул Рахман Аль-Джассим.

Ранее 35-летний арбитр обслуживал на текущем мундиале только поединок группового раунда США - Уэльс (1:1), где показал шесть желтых карточек и назначил пенальти на ворота американцев.

Поединок за 3-е место пройдет в Катаре в субботу, 17 декабря. Ну, а уже в воскресенье состоится финал, где Францию и Аргентину рассудит поляк Шимон Марчиняк.