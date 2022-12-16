Финальные хроники. Факты и статистика главных матчей чемпионата мира

Нынешний финал – двадцать первый по счету. Напомним, что в 1950-м чемпион мира определился в круговом турнире четырех команд. 13 предшествующих финалов завершились в основное время, пять – в дополнительное, в двух понадобились серии пенальти.

20 предыдущих финалов можно разделить на три неравные части: 12 первых (1930 – 1986), семь последующих (1990 – 2014) и крайний финал ЧМ-2018.

На первом этапе – высочайшая результативность: в 12 матчах 58 мячей (4,83 гола за игру), на втором – всего 10 голов в семи поединках (1,43), что значительно подпортило среднюю цифру – 3,7. Однако и сегодня она намного превышает средний показатель финальных турниров – 2,86.

Вплоть до финала ЧМ-1986 голы забивались в те и другие ворота. Затем ситуация резко изменилась: в 1990-м, 1998-м, 2002-м, 2010-м и 2014-м забивала только одна команда, в 1994-м единственный раз обошлись вообще без забитых мячей. Тогда впервые чемпиона мира определила послематчевая серия 11-метровых.

И, наконец, решающий матч предыдущего мундиаля отметился лихой перестрелкой между Францией и Хорватией (4:2). Этот результат едва не повторил рекорд результативности финалов ЧМ (7 голов), который держится с 1958 года. Тогда чемпионство впервые оформили бразильцы с юным Пеле в составе, разгромившие в битве за золото хозяев-шведов – 5:2.

74 финальных гола – плод коллективных усилий 59 футболистов. Лучшие бомбардиры – бразильцы Вава (1958, 1962) и Пеле (1958, 1970), француз Зидан (1998, 2006) и англичанин Херст (1966), забившие по три гола. Южноамериканцы и Зизу отличились в двух матчах, британец – в одном. Пока это единственный хет-трик в финалах.

По два мяча забили итальянцы Колаусси и Пиола, немцы Ран и Брайтнер, аргентинец Кемпес, бразилец Роналдо и хорват Манджукич. Все они, кроме Брайтнера (1974, 1982), сделали «дубль», при этом, балканец в 2018-м умудрился поразить и свои, и чужие ворота, став автором единственного автогола в финалах ЧМ.

Естественно, больше всего мячей забили в финалах пятикратные чемпионы мира — бразильцы. На их счету 14 голов в 6 играх, притом, что в двух решающих матчах они вообще не сумели поразить чужие ворота (в 1994 и 1998 годах). Следом идут немцы, которые огорчали соперников 12 раз, и итальянцы (11 голов).

Золото ЧМ разыгрывается только между Европой и Южной Америкой. В разное время в финалах Старый Свет представляли десять сборных, Новый – три. Нынешний турнир, изрядно набедокурив, едва не включил в реестр финалистов "лицо африканской национальности" – сборную Марокко, но немного не сложилось.

В 10 предыдущих межконтинентальных финалах южноамериканцы семь раз обыгрывали Европу (шесть чистых побед и одна – по пенальти), уступив лишь трижды. Тем не менее счет выигранных турниров в пользу представителей Старого света – 12:9.

Вот как выглядит полный послужной список финалистов:

Германия (ФРГ) – 8 матчей (+4-4, мячи 12-15)

(ФРГ) – 8 матчей (+4-4, мячи 12-15) Бразилия – 6 (+5-1, 14-7)

– 6 (+5-1, 14-7) Италия – 6 (+4-2, 11-9)

– 6 (+4-2, 11-9) Аргентина – 5 (+2-3, 8-9)

– 5 (+2-3, 8-9) Нидерланды – 3 (+0-3, 2-6)

– 3 (+0-3, 2-6) Франция – 2 (+2-0, 7-2)

– 2 (+2-0, 7-2) Чехословакия – 2 (+0-2, 2-5)

– 2 (+0-2, 2-5) Венгрия – 2 (+0-2, 4-7)

– 2 (+0-2, 4-7) Уругвай – 1 (+1-0, 4-2)

– 1 (+1-0, 4-2) Англия – 1 (+1-0, 4-2)

– 1 (+1-0, 4-2) Испания – 1 (+1-0, 1-0)

– 1 (+1-0, 1-0) Хорватия – 1 (+0-1, 2-4)

– 1 (+0-1, 2-4) Швеция – 1 (+0-1, 2-5)

Знак "+" означает в данном случае не только победный счет, но и выигрыш турнира. Бразильцы, завершив в 1994-м финал вничью, Кубок мира получили.

Как видим, среди тех, кто провел более двух решающих поединков, самый высокий КПД у бразильцев. Оба свои финала выиграла Франция, а Уругвай и Англия по максимуму использовали единственную попытку.

Семь раз (1934, 1966, 1978, 1994, 2006, 2010 и 2014) в финалах назначалось дополнительное время. В трех первых случаях – в матчах с участием хозяев. И каждый раз они в добавленные полчаса дожимали гостей, забив в их ворота в общей сложности пять безответных мячей.

Всего же хозяева турниров пробивались в финал семь раз и только в одном случае (в 1958-м шведы) уступили.

Несмотря на высочайшую значимость матчей, игроки (и судьи) стараются держать себя в рамках, играют аккуратно (судят осторожно). Отсюда сравнительно небольшое число 11-метровых, удалений и всего один автогол.

Первым из арбитров назначил пенальти англичанин Джон Тейлор. В самом начале заключительного поединка ЧМ-1974 ФРГ – Нидерланды он свистнул против ветра, то есть в сторону хозяев. Но вскоре одумался и направил свой начальственный перст на противоположные ворота. В дальнейшем на столь непопулярную меру решились еще бразилец Коэлью (ЧМ-1982, Италия – ФРГ), мексиканец Кодесал Мендес (ЧМ-1990, ФРГ – Аргентина), аргентинцы Орасио Элисондо (ЧМ-2006, Италия – Франция) и Нестор Питана (ЧМ-2018, Франция – Хорватия). Все пенальти были реализованы. Заметьте, в трех случаях из пяти высшая мера выносилась в матчах немецкой сборной, еще дважды в поединках с участием французов и итальянцев.

Участникам финальных матчей были показаны 60 желтых и 5 красных карточек. Причем, дважды «горчичника» удостоился всего один футболист — аргентинец Диего Марадона (1986, 1990). А два из пяти удалений пришлись на финал-1990, когда поле досрочно покинули аргентинцы Педро Монсон и Густаво Десотти. Самым же грубым финалом стал решающий поединок ЧМ-2010 Испания – Нидерланды, в котором английский рефери Говард Уэбб показал соперникам 13 «горчичников», а голландца Джона Хейтингу изгнал с поля.

Самый быстрый гол финалов ЧМ был забит в 1974-м, в уже упомянутом нами поединке ФРГ – Голландия. На первой же минуте матча Йохан Кройфф был сбит в штрафной немцев Ули Хенессом. Пенальти реализовал Йохан Нескенс. Случилось это через 90 секунд после стартового свистка, и к тому моменту ни один немец еще даже не успел коснуться мяча. Столь удачный старт не принес, однако, победы «оранжевым»: еще до перерыва Пауль Брайтнер (с пенальти) и Герд Мюллер установили окончательный и победный для хозяев счет — 2:1.

Тот мюнхенский финал был одним из семи, в которых команде, открывавшей счет, в итоге доставалось только серебро. Дважды подобная оказия случалась со сборной Чехословакии (1934 и 1962). Что касается волевых побед, то по два раза, имея поначалу 0:1, выигрывали бразильцы и итальянцы (в 2006-м – в серии послематчевых пенальти), дважды – немцы (причем, в 1954-м было даже 0:2) и один раз англичане.

В 17 из 19 голевых финалов последний мяч забивали будущие чемпионы. Только в 1982-м немцы, безнадежно проигрывавшие итальянцам (0:3), а в 2018-м хорваты, крупно «горевшие» французам (1:4), под конец немного подсластили пилюлю.

14 из 20 предыдущих финалов обслуживали европейские арбитры, чаще других – англичане и итальянцы (по три раза). Еще в четырех случаях это были южноамериканцы (два бразильца и два аргентинца). Лишь в 1990-е рискнули пару раз привлечь арбитров "со стороны": на ЧМ-1990 это ответственнейшее дело поручили мексиканцу Кодесалу Мендесу, а в 1998-м – марокканцу Белкола.

P.S. Кстати.

Именно сборная Аргентина стала первой командой в истории мировых первенств, которая не сумела забить в финальном матче. Случилось это на ЧМ-1990. Впрочем, финал итальянского мундиаля был необычным и непохожим на своих собратьев по целому ряду причин. Судите сами. Тогда впервые повторилась пара финалистов (ФРГ – Аргентина), впервые одна из команд гола не забила, впервые дело ограничилось всего одним мячом, да и тот был забит с пенальти. Впервые в матче за золото удалили футболистов, причем сразу двух, и, наконец, впервые в заключительном поединке европейская команда обыграла южноамериканскую. Но если учесть, что тот финал значился под номером "13", удивляться тут нечему.

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