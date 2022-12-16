Прагматизм приводит к обилию голов. Итоги полуфиналов Чемпионата Мира-2022

Групповой турнир Чемпионата Мира был полон сюрпризов и драм. 1/8 финала - наоборот, была скучной и ожидаемой. Кроме исключения Марокко, лишь подтверждавшего правило. Четвертьфинал вернул нас к сюрпризам и драмам. А полуфинал получился скучным и ожидаемым. Вот такие качели на нынешнем Мундиале. И они подтвердили неписаную истину - в полуфиналах сюрпризов не бывает.

Польша, Бельгия (дважды), Швеция, Болгария, Хорватия (трижды), Южная Корея, Турция, Уругвай, Марокко - все эти сюрпризные сборные пробивались в полуфинал ЧМ за сорок последних лет. Но все там и останавливались. Лишь хорваты однажды, четыре года назад, сумели пробиться в финал. Но и это исключение лишь подтвердило правило. Когда гранды чуют запах финала - они не ошибаются.

Напоминает Чемпионат-2002, предыдущий азиатский. Тот также был полон сюрпризов, фавориты вылетали. Сборная не из Европы или Южной Америки во второй раз в истории играла в полуфинале (тогда - Южная Корея, теперь - Марокко). Но полуфиналы Бразилия - Турция и Германия - Южная Корея и тогда прошли скучно, забили в них лишь фавориты. И финал уже получился классическим.

Аргентина - Хорватия

В принципе, хорваты не были такими уж аутсайдерами ни против Англии четыре года назад, ни против Аргентины сейчас. С Модричем, Брозовичем, Ковачичем и Перишичем в составе (тогда еще и был Манджукич и Ловрен играл в "Ливерпуле") можно победить кого угодно. Тем более, что на этот раз в четвертьфинале "клетчатые" уже остановили главного фаворита букмекеров перед началом турнира.

В принципе, аргентинцы повели себя как андердог. В отличие от бразильцев. В четвертьфинале против четырех опорников хорватов (правый вингер Пашалич на самом деле игрок центральной зоны) наставник "Селесао" Тите выставил лишь одного чистого опорника Каземиро. Лионель Скалони же выставил четверых, добавив к привычным Де Полю, Фернандесу и Мак Аллистеру Паредеса.

Владеть мячом больше соперника, правда, у "альбиселесте" не получилось. Совсем наоборот. 39:61. По ударам по воротам они также уступили - 9:12. И все же именно это решение стало ключевым. Оно помогло противостоять грозному центру поля "клетчатых", сковать его. Выдержать трудные первые полчаса, в которые аргентинцы нанесли лишь один удар по воротам и большей частью оборонялись.

Пять из девяти ударов Аргентины в матче нанесли опорники. Энцо Фернандес отдал длинный пас Альваресу, заработавшему пенальти и начал атаку, приведшую ко второму голу. По отборам мяча Хорватия выиграла матч против Бразилии со счетом 28:16, но проиграла Аргентине со счетом 19:22. Причем общее число не менее важно. 44 за 120 минут в четвертьфинале, 41 за 90 - в полуфинале. То есть Аргентина навязала Хорватии гораздо более жесткую борьбу, чем Бразилия.

Добавлю, что на 62-ой минуте Скалони снял одного из опорников и вернулся к схеме четвертьфинала 3-5-2. Результат - ни одного пропущенного и третий забитый.

Еще один фактор, приведший к победе Аргентины - выступление двух ее игроков атаки. Лионель Месси реализовал пенальти, отдал пас ко второму голу (хотя из-за небольшого рикошета ассист не засчитали) и устроил гениально-издевательский проход мимо Йошко Гвардьола по флангу перед ассистом к третьему. Он чувствует себя свободным как никогда, повторяет рекорды и готов их побить в финале.

Более того - он еще и борется и работает. Стал первым на поле по участию в единоборствах - 17. На пять больше, чем у любого другого игрока его команды, в том числе и любого из четырех опорников.

Тринадцать матчей на Чемпионатах Мира, в которых забивал либо ассистировал, восемь ассистов, 19 очков по схеме "гол+пас", 25 матчей на Мундиалях - все это повторения рекордов. Последний он побьет, если просто сыграет в финале. Но и остальные более чем способен побить.

А Хулиан Альварес отыграл даже лучше Лео. Потому тот и отдал ему приз лучшего игрока матча. Молодой форвард "Манчестер Сити" заработал пенальти, затем пробежал с мячом со своей половины поля и забил, а затем и оформил дубль, замкнув прострел Месси.

Таковы причины победы Аргентины. А каковы причины первого разгромного поражения Хорватии в истории выступлений на Чемпионатах Мира? Неужели выплеснула все силы, и физические, и эмоциональные, на серии пенальти против Японии и Бразилии? Ее центр обороны во главе с Гвардьолом, которого уже объявили лидером нового поколения защитников в мире, уж точно развалился. Пропустил лонгболл на 31-ой минуте, просто попадал как кегли перед Альваресом на 39-ой.

В сборной обвиняют спорный пенальти. Лука Модрич заявил, что его не было и вообще Даниэле Орсато - "один из худших арбитров в моей карьере. Он просто катастрофа". Ловро Майер заявил, что такой пенальти их убил. Златко Далич не захотел оценивать эпизод, но сказал, что он изменил игру. А такие нейтральные авторитеты как Гэри Невилл и Икер Касильяс считают, что пенальти не было.

На самом деле Альварес врезался в Ливаковича, а не наоборот. Аргентинец искал контакт, подставлялся, а хорват не двигался. Потому в целом я согласен с хорватами, Невиллом и Касильясом. Но в таких ситуациях слишком часто судьи свистят в пользу атаки. Ливакович должен был знать это и избежать контакта. Да и разваливаться даже после такого полуфиналист Чемпионата Мира не имел права.





Франция - Марокко

Французы уступили по владению мячом с точно тем же счетом - 39:61. В который раз доказав, что этот компонент совершенно не важен. На турнире по нему они и вовсе 14-ые (Аргентина хотя бы шестая). Правда, их матч был гораздо сложнее и счет 2:0 не по игре. По игре скорее даже выходила ничья и дополнительное время. Как и против Англии в четвертьфинале. Но счет на табло.

Победителей не судят, и потому "Ле Бле" имеют право заявить, что таким и был их план в двух последних матчах. Против Марокко он, в принципе, был логичным. Во-первых, удалось забить быстрый гол (самый быстрый в полуфиналах с 1958-го года), и почему бы не уйти в оборону после него?! Во-вторых, сами марокканцы играют от глухой обороны, с 32-мя процентами владения мячом на турнире, и заставить их атаковать, ловя на контратаках, весьма разумно.

В принципе, давление чемпион выдерживал четко, без паники. Демонстрировал уверенность в том, что в любом случае найдет еще голы. И вправду мог найти в контратаках еще в первом тайме. Дидье Дешам даже выполнил всего две замены, и одна из них сразу же принесла гол. Коло Муани, дебютировавший в сборной лишь в сентябре и вызванный на ЧМ лишь из-за травмы Нкунку, отличился.

Хватит ли этого на финал? Запас прочности у команды Дешама точно бесконечный. Гризманн на этот раз не забивал и не ассистировал, Мбаппе не забивал и не ассистировал уже в двух матчах, Жиру ничего не сделал против Марокко, Дембеле ничего не делает с 1/8 финала. На этот раз вдобавок к старым травмам вылетели из-за болезни защитник Упамекано и опорник Рабио. Тем не менее, дело сделано.

Мог ли Марокко сделать больше? Валид Реграги ошибся с переходом на игру с тремя центральными защитниками и вернулся к двум уже на 21-ой минуте. Был обязан побыстрее заменить центрфорварда Эн-Несири, коснувшегося мяча трижды за 66 минут (!!!). В обоих голах 5-6 игроков бросались на Мбаппе, оставив Эрнандеса и Муани совершенно свободными, а это синдром наивной, даже любительской команды.

Но все же какие могут быть претензии к сенсации турнира? Тем более, когда центральный защитник Агер вылетел на разминке, еще один, Саисс, на 21-ой минуте, а многие другие играли лишь с 60-70 процентами физической готовности (слова Реграги). Она вынуждена была играть не в свой футбол, но играла хорошо, придавила соперника, коснулась мяча в его штрафной 30 раз. Респект!

Из игроков следует отметить Антуана Гризманна. По касаниям мяча, передачам и их точности он не среди лидеров. Его команда проиграла центр поля. Но он работал на износ. Во время навалы соперника выглядя чуть ли не третьим центральным защитником. Четыре паса под удары, в том числе и Мбаппе после прорыва по правому флангу (гол Эрнандеса), четыре заработанных фола, 12 единоборств.

Дидье Дрогба заявил, что он "играл как Нголо Канте", Рио Фердинанд назвал его "лучшим оборонительным игроком турнира". ФИФА также не обошел вниманием, отдав заслуженный приз лучшего игрока матча. Баланс сборной держится на нем.

Нас ожидает финал прагматичных, но в итоге забивающих много команд. В которых многочисленные трудолюбивые опорники по важности соревнуются с яркими игроками атаки.

Фото - Getty Images/ Global Images Ukraine