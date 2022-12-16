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Стала известна судьба участия Ди Марии в финале ЧМ-2022
Аргентинец пропустил полуфинальный матч против Хорватии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария может принять участие в финале чемпионата мира-2022 против Франции, сообщает TyC Sports.
По информации ресурса, 34-летний футболист восстановился после травмы, однако в полуфинале против Хорватии (3:0) не вышел по той причине, что результат противостояние был обеспечен к середине второго тайма.
Главный тренер аргентинской команды решил поберечь Ди Марию для финала.
Напомним, футболист получил мышечное повреждение, из-за которого пропустил матч с Австралией (2:1) в 1/8 финала. В четвертьфинальном поединке против Нидерландов (2:2, пен.4:3) он провел 9 минут, выйдя на поле в овертайме.
Финал ЧМ-2022 Франция - Аргентина состоится 18 декабря и начнется в 17:00 по киевскому времени.
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