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Стала известна судьба участия Ди Марии в финале ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Аргентинец пропустил полуфинальный матч против Хорватии

Стала известна судьба участия Ди Марии в финале ЧМ-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария может принять участие в финале чемпионата мира-2022 против Франции, сообщает TyC Sports.

По информации ресурса, 34-летний футболист восстановился после травмы, однако в полуфинале против Хорватии (3:0) не вышел по той причине, что результат противостояние был обеспечен к середине второго тайма.

Главный тренер аргентинской команды решил поберечь Ди Марию для финала.

Напомним, футболист получил мышечное повреждение, из-за которого пропустил матч с Австралией (2:1) в 1/8 финала. В четвертьфинальном поединке против Нидерландов (2:2, пен.4:3) он провел 9 минут, выйдя на поле в овертайме.

Финал ЧМ-2022 Франция - Аргентина состоится 18 декабря и начнется в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Аргентина Франция Анхель Ди Мария Чемпионат Мира-2022
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Источник:
TyC Sports

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