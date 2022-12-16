То, что доктор прописал? Акценты зрителя на играх Кубка мира

Итак, свершилось. Состав финальной пары оказался именно таким, каким, по моему мнению, он должен быть во благо футбола. Разница в том, что французы здесь ожидались мной практически со старта турнира, а вот в аргентинцев, каюсь, не верилось. И успех обеих команд, безусловно, заслужен.

Оба полуфинала были достаточно зрелищными. В первом случае полтайма прошли вхолостую, но затем всего было в достатке. Правда, только у Аргентины. Во втором – тихо было с полтайма после перерыва, а в целом насчитал лишь на один голевой момент меньше.

Хорваты, по сути, сложили оружие уже после первого пропущенного гола, когда Месси реализовал пенальти на 34-й минуте. Второй мяч в их ворота проследовал пять минут спустя.

И не стоит внимать детскому лепету о том, что их надломил не назначенный угловой, с которого все началось. Такие эпизоды (если судьи и ошиблись) отнюдь не редкость. А чем чревата потеря концентрации внимания в игре, уж не мне им рассказывать. И кто им доктор, что они "выключились", тратя энергию на бесплодные споры?

А сам факт того, что команда Далича играла буквально до гола, после чего рассыпалась, красноречиво говорит о том, какой финалист нам был не нужен. Можно сочувствовать возрастным хорватам на фоне больших нагрузок, но при чем здесь Лучшая команда мира?

А вот французам пришлось повошкаться с Марокко куда как дольше. Лишь второй мяч, забитый Коло-Муани на 79-й минуте, позволил им вздохнуть с облегчением. Африканцы, при поддержке практически домашнего стадиона, сражались аки львы в Атласских горах.

В обоих случаях победители забили больше, чем заслуживал пропустить их соперник. Преимущество Аргентины в моментах было где-то семь к одному-единственному. Франция превзошла своего визави, на самом деле, лишь на один реально голевой шанс, но назвать ее победу нелогичной тоже как-то язык не повернется.

Единственная серьезная ошибка итальянского рефери Орсато была допущена на 41-й минуте, когда, при счете 2:0, он не поставил "точку" в ворота Хорватии за игру рукой Гвардиола. Комментарий герра Юстаса: "Защитник спрятал руку за спиной, но в момент удара выставил ее, явно увеличив площадь тела. Я уверен, что при ничейном счете поставили бы". Так шо тапки в клеточку могло окончательно прибить к побережью Персидского залива еще до перерыва.

Все остальное – досужие домыслы хейтеров Месси и компании. И да, назначенный 11-метровый был стопроцентным. Даже несмотря на жутко авторитетные мнения бывшего арбитра аж из целой Мексики и (не делайте мне смешно) коллеги нарушителя по вратарскому цеху.

Сначала взгляд Юстаса: "Воротник врезался в нападающего, прокинувшего мяч. Это вообще вратарская тема – если выходишь: надо сбить. Меня это страшно удивляет, ведь и вчера: не сбей, и защитник выбивает мяч. Пересмотрел. Вратарь еще и ногу выставил".

А в довесок – то, что вычитал на одном из спортивных сайтов. Не суть важна личность автора (хотя его авторитет вряд ли ниже мексиканского) – аргументация не оставляет места для споров. Адекватным оппонентам, разумеется:

"Вратарь, вместо того чтобы реагировать на мяч, делает движение ногой в том направлении, куда аргентинец пытается уйти, чтоб оббежать вратаря. Но мяча там нет, мяч в другой стороне. Блокировка в чистом виде. Допускается блокировка спиной, тут никакой спины не было. И еще, после того как аргентинец пробросил мяч, вратарь его заблокировал, защитник мяч подобрал. В единоборстве участвуют двое, а тут вмешался третий".

Теперь мысли Юстаса по поводу второго полуфинала: "Однозначно худшее судейство чемпионата. Именно по качеству: огромное количество пропущенных грубейших фолов. Как минимум, не показаны 4-5 желтых. И на 26-й минуте (при 1:0) Эрнандес поскользнулся в штрафной и сбил марокканца, при этом тот еще получил желтую вместо пенальти в ворота Франции". Таким образом, имеем результативную ошибку, повлиявшую на ход игры. Судил, к слову, мексиканец Рамос.

Говоря о везении, вспомним не только стойку ворот, в которую перевел мяч Льорис после бисиклеты марокканца Эль-Ямика "в раздевалку". Ведь еще на 17-й минуте счет мог удвоиться в пользу Франции, когда в штангу попал Жиру. Такое… При желании, можно поговорить и о рикошетах, сопутствующих обоим голам.

В другом полуфинале Фортуна скромно помалкивала в уголке с чисто вымытыми руками. Если, конечно, не приписывать фарту лихой прорыв Альвареса сквозь хорватские редуты. Сразу вспомнился старина Кемпес 44-летней давности. А что, с такой игрой, пожалуй, можно замахнуться и на Вильяма нашего Шекспира.

И быть бы автору аргентинского дубля главной личностью полуфиналов. Не будь на поле Месси, зачинавшего обе эти атаки, помимо своего гола, и привычно дирижировавшего игрой.

Во втором матче не могу не выделить Мбаппе, без активного участия которого не случилось бы ни одного из голов. При том, что, согласно вердикту комментаторов, он провел свою худшую игру на Мундиале. Сразу вспоминается анекдот: "И это я еще болею!!!"

Вне всяческих сомнений, лучшей командой в ½ финала по игре стала Аргентина. Равно как и худшей, разочаровавшей – Хорватия. О проблемах индейцев, которые не волнуют зрителя с шерифской звездой на свитере, мы уже говорили выше.

Франция с Марокко разместились посредине. При всем изрядном уважении к африканцам, чемпионы мира все же были интереснее, хоть и не намного.

Как правило, поединки за третье место отличаются эдакой бесшабашностью, когда соперники дают жизни. Это тем более возможно с учетом кадровых изменений, которые вроде бы напрашиваются у хорватов. Мне все равно, кто здесь выиграет – оба достойны по итогам впечатлений за турнир. Главное, чтобы не было такой скуки, как в группе, где они скатали "нулевку".

Ну а в финале – всенепременно за Аргентину. Как говорится, от судьбы не уйдешь. Я начал сопереживать этой команде еще в пионерском возрасте, и до начала нового века болел за нее зверски. Пока голодные до игры дерзкие гаучо, отчаянно сражавшиеся за свою державу, не превратились в развращенных Европой вальяжных "академиков". Я болел за команды Кемпеса, Марадоны и Батистуты. Команда Месси не впечатляла. Но в Катаре она заставила вспомнить первую любовь.

И уж если речь пошла о том, кто кого обойдет по количеству высших титулов, то лучше пусть это будет "команда молодости нашей", даже если я занимаюсь самообманом. Хотя, между прочим, и Франция для меня не пустой звук. В свое время болел за команду Платини, которая триумфовала только в Европе. Команда Зидана – это не совсем мое: там было больше рассудка, чем страсти. Команда Мбаппе? Пусть ее время придет позже: парень он молодой, и у него, как говорят в Одессе, все еще спереди.

Да, я сознательно вливаюсь в широкий и полноводный поток желающих, чтобы карьера Великого футболиста увенчалась высшим футбольным титулом. И поверьте, это очень солидная и завидная компания. А собаки пусть лают, куда бы в итоге не пришел этот караван на Аравийском полуосторове.

В заключение хочется воскликнуть, перефразировав г-на Бонасье из "Трех мушкетеров": "Аргентина и Франция – это сила! Они спасут финал!" Очень хотелось бы надеяться, что это именно то целебное средство, которое нужно было прописать давно и безнадежно хворающему прагматизмом Главному Матчу.

Но когда вспоминаешь ту же Аргентину с Германией восемь лет назад, или Францию с Хорватией – четыре года назад, начинают терзать смутные сомненья. Ведь уже в одном из полуфиналов мы услышали про "отдать сопернику мяч". Добавьте к этому "и навязать борьбу за него" - и мы получим худший из образчиков УПЛ.

Не хочется думать, что весь этот месяц мы ожидали столь унылой развязки. Как это было, скажем, в Бразилии, где фееричный Кубок мира завершился каким-то пшиком. Этот Мундиаль, к слову, был таки не из худших.

Надежда умирает последней.

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