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Жиру: Месси – невероятный игрок. Мы сделаем все, чтобы остановить его

Чемпионат мира FIFA
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Французы намерены защитить титул чемпиона мира

Жиру: Месси – невероятный игрок. Мы сделаем все, чтобы остановить его

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий национальной сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 с Аргентиной.

"Месси невероятный игрок. Но мы не намерены позволять ему наслаждаться лучшим моментом, который может быть в его жизни. Мы хотим выиграть этот матч и чемпионат мира, и мы сделаем все, чтобы остановить его.

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В этой команде есть не только Месси. У них замечательные игроки, которые тоже работают на команду. Вот почему они так сильны", — приводит слова француза The Athletic.

Финальный матч ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Аргентина Франция Оливье Жиру Чемпионат Мира-2022
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Источник:
The Athletic

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