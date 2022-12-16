Жиру: Месси – невероятный игрок. Мы сделаем все, чтобы остановить его

Нападающий национальной сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями от финала чемпионата мира-2022 с Аргентиной.

"Месси невероятный игрок. Но мы не намерены позволять ему наслаждаться лучшим моментом, который может быть в его жизни. Мы хотим выиграть этот матч и чемпионат мира, и мы сделаем все, чтобы остановить его.

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В этой команде есть не только Месси. У них замечательные игроки, которые тоже работают на команду. Вот почему они так сильны", — приводит слова француза The Athletic.