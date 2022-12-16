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Игрок сборной Хорватии: Марокканцы отдадут жизнь за бронзовую медаль ЧМ-2022
Команды сойдутся за третье место Мундиаля
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Хорватии Андрей Крамарич поделился ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира-2022 против национальной команды Марокко.
"Марокканцы устремятся вперед, будто от этого зависит их жизнь. Мы тоже. Меня не удивляет, что они дошли так далеко. Это хорошая команда, крепкая, хорошо организованная, у них есть талантливые игроки. Они отдадут жизнь за эту медаль, они в таком же положении как мы в 1998 году. Это будет матч борьбы и терпения. Они показали, что могут справиться с такими большими командами как Франция. Возможно, все решит индивидуальное качество.Читайте такжеФутболист сборной Марокко пожертвовал 325 тысяч долларов призовых от ЧМ нуждающимся в стране
Мы должны понимать, что это исторический матч. Вопрос в том, когда он повторится. Мы должны воспользоваться этой возможностью. Это будет матч их жизни, они набросятся на нас как впервые. Если они добудут медаль, то станут героями в своей стране. Мы будем играть так же, у нас много молодых игроков, которые хотят сказать своим детям, что они выиграли медаль", - сказал Крамарич.
Матч Хорватия - Марокко состоится в субботу, 17 декабря. Начало - в 17:00 по киевскому времени.
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