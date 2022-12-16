Евгений Кошевой будет одним из комментаторов на финал Чемпионата мира

Уже в это воскресенье, 18 декабря, состоится финальный поединок чемпионата мира-2022 в Катаре. На поле сойдутся сборные Аргентины и Франции.

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой прокомментирует игру в эфире медиасервиса MEGOGO, сообщает пресс-служба платформы. Он будет работать в паре с комментатором Романом Бебехом на альтернативной дорожке.

На основной дорожке пару составят Вадим Скичко и Сергей Пейчев.

Напомним, матч пройдет на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Начало - в 17:00 по киевскому времени.