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Евгений Кошевой будет одним из комментаторов на финал Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
(4 голосов)

На альтернативной дорожке

Евгений Кошевой будет одним из комментаторов на финал Чемпионата мира

Фото: Студія "Квартал 95"

Новина українською

Уже в это воскресенье, 18 декабря, состоится финальный поединок чемпионата мира-2022 в Катаре. На поле сойдутся сборные Аргентины и Франции.

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой прокомментирует игру в эфире медиасервиса MEGOGO, сообщает пресс-служба платформы. Он будет работать в паре с комментатором Романом Бебехом на альтернативной дорожке.

На основной дорожке пару составят Вадим Скичко и Сергей Пейчев.

Напомним, матч пройдет на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Начало - в 17:00 по киевскому времени.

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В статье: Аргентина Франция Чемпионат Мира-2022
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Комментарии (2)
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aleks68
16.12.2022 в 15:09
и это ....ещё сунуло своё .....
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Віктор Бокасса (Betwmount)
16.12.2022 в 14:44
Приберіть цього довбодятла закордон
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