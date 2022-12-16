Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евгений Кошевой будет одним из комментаторов на финал Чемпионата мира
На альтернативной дорожке
Фото: Студія "Квартал 95"
Уже в это воскресенье, 18 декабря, состоится финальный поединок чемпионата мира-2022 в Катаре. На поле сойдутся сборные Аргентины и Франции.
Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой прокомментирует игру в эфире медиасервиса MEGOGO, сообщает пресс-служба платформы. Он будет работать в паре с комментатором Романом Бебехом на альтернативной дорожке.
На основной дорожке пару составят Вадим Скичко и Сергей Пейчев.
Напомним, матч пройдет на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Начало - в 17:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Журналистка показала ВИДЕО, как выглядят взрывы в Украине из окна самолета
- Известно, сколько ракет Россия выпустила по Украине 16 декабря
- Журналист раскрыл бюджет Черноморца на 2023 год
- Жена Месси не пришла на ужин спутниц игроков сборной Аргентины перед полуфиналом ЧМ
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО