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Аргентина - Франция: где и когда смотреть онлайн финал чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата мира 2022 Аргентина – Франция, финал

Аргентина - Франция: где и когда смотреть онлайн финал чемпионата мира

Фото: https://twitter.com/Argentina

UA-Футбол
Новина українською

Франция может стать первой сборной за 60 лет, которой удастся победить в двух чемпионатах мира подряд. Но на пути “Ле Бле” стоит Аргентина и ее лидер Лионель Месси, который в свои 35 лет может увенчать свою феноменальную карьеру самым желанным трофеем для любого футболиста.

Аргентина и Франция встречались на ЧМ четыре года назад в 1/8 и команда Дидье Дешама победила со счетом 4:3. Финал ЧМ-2022 обещает быть не менее интересным.

Смотрите финальный матч Чемпионата мира-2022 Аргентина – Франция в воскресенье, 18 декабря. Начало в 17.00 по киевскому времени.

Покажут ли матч Аргентина – Франция на ТВ

Прямая трансляция финала Чемпионата мира-2022 будет доступна на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Дніпро тд). Также матч Аргентина – Франция можно будет посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол Перший.

Где смотреть матч Аргентина – Франция в интернете

Официальным транслятором матчей чемпионата мира в Украине является OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Трансляция поединка также будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Аргентина - Франція
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Как еще можно следить за игрой Аргентина – Франция

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Аргентина Франция онлайн. На сайте также будут оперативно появляться видео забитых голов и новости о важных событиях в игре. Также будет доступна прямая аудио трансляция на радио Промінь.

Какие каналы покажут матч Аргентина – Франция в других странах

  • Аргентина - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, Las Estrellas, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, DeporTV, Televisión Pública
  • Австралия - SBS On Demand, SBS
  • Бельгия - La Une, rtbf.be/sport, Één, RTBF Auvio Direct, Sporza
  • Бразилия - Globo, SporTV, Canais Globo, GloboEsporte.com, SporTV 2, NOW NET e Claro
  • Болгария - Play Diema Xtra, BNT 3, Nova TV Bulgaria, bnt.bg, BNT 1, BNT News App, Diema Sport 3
  • Канада - CTV, TSN1, TSN5, RDS, TSN.ca, TSN App, CTV App, TSN4, RDS App
  • Хорватия - HRTi, HRT 2
  • Чехия - Voyo, ČT Sport, TV Nova
  • Дания - dr.dk, TV2 Denmark, DR 1, TV2 Play Denmark, NRK1
  • Эстония - ETV+, ETV 2
  • Финляндия - YLE Areena, YLE TV2
  • Франция - beIN SPORTS CONNECT, TF1 Live, TF1, Molotov, beIN Sports 1, Free
  • Германия - Das Erste, MagentaTV
  • Ирландия - BBC iPlayer, RTE Player, ITVX, BBC Sport Web, ITV 1 UK, STV Scotland, RTE 2, BBC One
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RaiPlay, RAI 1
  • Латвия - LTV7 Latvia
  • Литва - LRT Live Streaming, LRT Plius
  • Молдова - Moldova 1
  • Нидерланды - NPO Start, NPO 1, Één
  • Новая Зеландия - Sky Sport NOW, beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 beIN Sports, SKY Go NZ
  • Норвегия - NRK TV, NRK1
  • Польша - TVP1, TVP Sport, TVP Sport App, sport.tvp.pl
  • Португалия - Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1, Antena 1 - RTP, RTP 1
  • Румыния - TVR 1, TVR HD, TVR+ Live
  • Словакия - ČT Sport, RTVS Sport, RTVS Live
  • Словения - HRT 2, TV Slovenija 2
  • Испания - TVE La 1, Gol Mundial, RTVE.es, fuboTV España
  • Швеция - NRK1, Discovery+, C More Sweden, TV4 Sweden
  • Турция - TRT 4K, TRT 1
  • Великобритания - BBC iPlayer, BBC Sport Web, ITVX, STV Player, STV Scotland, ITV 1 UK, BBC One
  • США - Sling, Telemundo, UNIVERSO, FOX Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, UNIVERSO NOW, UFORIA App, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Foxsports.com, FOX Network
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