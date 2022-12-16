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Аргентина - Франция: где и когда смотреть онлайн финал чемпионата мира
Где покажут в прямом эфире матч Чемпионата мира 2022 Аргентина – Франция, финал
Фото: https://twitter.com/Argentina
Франция может стать первой сборной за 60 лет, которой удастся победить в двух чемпионатах мира подряд. Но на пути “Ле Бле” стоит Аргентина и ее лидер Лионель Месси, который в свои 35 лет может увенчать свою феноменальную карьеру самым желанным трофеем для любого футболиста.
Аргентина и Франция встречались на ЧМ четыре года назад в 1/8 и команда Дидье Дешама победила со счетом 4:3. Финал ЧМ-2022 обещает быть не менее интересным.
Смотрите финальный матч Чемпионата мира-2022 Аргентина – Франция в воскресенье, 18 декабря. Начало в 17.00 по киевскому времени.
Покажут ли матч Аргентина – Франция на ТВ
Прямая трансляция финала Чемпионата мира-2022 будет доступна на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Дніпро тд). Также матч Аргентина – Франция можно будет посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол Перший.
Где смотреть матч Аргентина – Франция в интернете
Официальным транслятором матчей чемпионата мира в Украине является OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Трансляция поединка также будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.
Как еще можно следить за игрой Аргентина – Франция
Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол |
Какие каналы покажут матч Аргентина – Франция в других странах
- Аргентина - TyC Sports Play, TyC Sports Argentina, Las Estrellas, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina, DeporTV, Televisión Pública
- Австралия - SBS On Demand, SBS
- Бельгия - La Une, rtbf.be/sport, Één, RTBF Auvio Direct, Sporza
- Бразилия - Globo, SporTV, Canais Globo, GloboEsporte.com, SporTV 2, NOW NET e Claro
- Болгария - Play Diema Xtra, BNT 3, Nova TV Bulgaria, bnt.bg, BNT 1, BNT News App, Diema Sport 3
- Канада - CTV, TSN1, TSN5, RDS, TSN.ca, TSN App, CTV App, TSN4, RDS App
- Хорватия - HRTi, HRT 2
- Чехия - Voyo, ČT Sport, TV Nova
- Дания - dr.dk, TV2 Denmark, DR 1, TV2 Play Denmark, NRK1
- Эстония - ETV+, ETV 2
- Финляндия - YLE Areena, YLE TV2
- Франция - beIN SPORTS CONNECT, TF1 Live, TF1, Molotov, beIN Sports 1, Free
- Германия - Das Erste, MagentaTV
- Ирландия - BBC iPlayer, RTE Player, ITVX, BBC Sport Web, ITV 1 UK, STV Scotland, RTE 2, BBC One
- Израиль - KAN 11
- Италия - RaiPlay, RAI 1
- Латвия - LTV7 Latvia
- Литва - LRT Live Streaming, LRT Plius
- Молдова - Moldova 1
- Нидерланды - NPO Start, NPO 1, Één
- Новая Зеландия - Sky Sport NOW, beIN Sports Connect New Zealand, Sky Sport 7 beIN Sports, SKY Go NZ
- Норвегия - NRK TV, NRK1
- Польша - TVP1, TVP Sport, TVP Sport App, sport.tvp.pl
- Португалия - Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1, Antena 1 - RTP, RTP 1
- Румыния - TVR 1, TVR HD, TVR+ Live
- Словакия - ČT Sport, RTVS Sport, RTVS Live
- Словения - HRT 2, TV Slovenija 2
- Испания - TVE La 1, Gol Mundial, RTVE.es, fuboTV España
- Швеция - NRK1, Discovery+, C More Sweden, TV4 Sweden
- Турция - TRT 4K, TRT 1
- Великобритания - BBC iPlayer, BBC Sport Web, ITVX, STV Player, STV Scotland, ITV 1 UK, BBC One
- США - Sling, Telemundo, UNIVERSO, FOX Sports App, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, UNIVERSO NOW, UFORIA App, Futbol de Primera Radio, SiriusXM FC, Foxsports.com, FOX Network
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