Аргентина - Франция: где и когда смотреть онлайн финал чемпионата мира

Франция может стать первой сборной за 60 лет, которой удастся победить в двух чемпионатах мира подряд. Но на пути “Ле Бле” стоит Аргентина и ее лидер Лионель Месси, который в свои 35 лет может увенчать свою феноменальную карьеру самым желанным трофеем для любого футболиста.

Аргентина и Франция встречались на ЧМ четыре года назад в 1/8 и команда Дидье Дешама победила со счетом 4:3. Финал ЧМ-2022 обещает быть не менее интересным.

Смотрите финальный матч Чемпионата мира-2022 Аргентина – Франция в воскресенье, 18 декабря. Начало в 17.00 по киевскому времени.

Покажут ли матч Аргентина – Франция на ТВ

Прямая трансляция финала Чемпионата мира-2022 будет доступна на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне.Вінниця, Суспільне.Львів, Суспільне.Івано-Франківськ, Суспільне.Київ, Суспільне.Чернігів, Суспільне.Дніпро тд). Также матч Аргентина – Франция можно будет посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол Перший.

Где смотреть матч Аргентина – Франция в интернете

Официальным транслятором матчей чемпионата мира в Украине является OTT-платформа MEGOGO, которая является платной. Трансляция поединка также будет доступна в кабельной сети Воля ТВ.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Аргентина - Франція Смотреть трансляцию

Как еще можно следить за игрой Аргентина – Франция

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Аргентина – Ф ранция онлайн . На сайте также будут оперативно появляться видео забитых голов и новости о важных событиях в игре. Также будет доступна прямая аудио трансляция на радио Промінь.

Какие каналы покажут матч Аргентина – Франция в других странах