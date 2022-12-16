ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием на финале ЧМ

ФИФА отклонила просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с посланием о мире на финале чемпионата мира-2022. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

Согласно его информации, офис Зеленского предложил организовать выступления главы государства перед началом матча и был удивлен отрицательным ответом.

"Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага", - добавил источник.

При этом неизвестно, в записи или в прямом эфире планировалось обращение. Переговоры между Украиной и руководством ФИФА все еще продолжаются. В ФИФА пока никак не комментируют ситуацию.

Напомним, финальный поединок чемпионата мира-2022 состоитсся в ближайшее воскресенье, 18 декабря. На поле сойдутся сборные Аргентины и Франции. Игра пройдет на "Национальном стадионе" в Лусаиле. Начало - в 17:00 по киевскому времени.