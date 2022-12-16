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Украина также поборется. Стало известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030
Совместную заявку подавали Испания, Португалия и Украина
FIFA
В преддверии финала
Отдельным вопросом было заявлено, что хозяин финального турнира ЧМ-2030 будет определен в 2024 году.
А правила подачи официальных заявок на проведение турнира будут опубликованы ФИФА в начале 2023 года.
Напомним, что 5 октября Украина вместе с Испанией и Португалией подали совместную предварительную заявку на проведение Мундиаля-2030.
Также совместную заявку на проведение турнира огласили Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили от Южной Америки.
Также совместную заявку намерены выдвинуть Греция, Египет и Саудовская Аравия.
Ну и среди одиночек также предварительную заявку выдвинуло Марокко.
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