Украина также поборется. Стало известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030

В преддверии финала ЧМ-2022 в Дохе (Катар) состоялось заседание совета ФИФА.

Отдельным вопросом было заявлено, что хозяин финального турнира ЧМ-2030 будет определен в 2024 году.

А правила подачи официальных заявок на проведение турнира будут опубликованы ФИФА в начале 2023 года.

Напомним, что 5 октября Украина вместе с Испанией и Португалией подали совместную предварительную заявку на проведение Мундиаля-2030.

Также совместную заявку на проведение турнира огласили Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили от Южной Америки.

Также совместную заявку намерены выдвинуть Греция, Египет и Саудовская Аравия.

Ну и среди одиночек также предварительную заявку выдвинуло Марокко.