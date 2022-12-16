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Украина также поборется. Стало известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030

Чемпионат мира FIFA
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Совместную заявку подавали Испания, Португалия и Украина

Украина также поборется. Стало известно, когда ФИФА определит хозяина ЧМ-2030

FIFA

Новина українською

В преддверии финала ЧМ-2022 в Дохе (Катар) состоялось заседание совета ФИФА.

Отдельным вопросом было заявлено, что хозяин финального турнира ЧМ-2030 будет определен в 2024 году.

А правила подачи официальных заявок на проведение турнира будут опубликованы ФИФА в начале 2023 года.

Напомним, что 5 октября Украина вместе с Испанией и Португалией подали совместную предварительную заявку на проведение Мундиаля-2030.

Также совместную заявку на проведение турнира огласили Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили от Южной Америки.

Также совместную заявку намерены выдвинуть Греция, Египет и Саудовская Аравия.

Ну и среди одиночек также предварительную заявку выдвинуло Марокко.

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В статье: ФИФА
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