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Ещё два центральных защитника сборной Франции заболели перед финалом

Чемпионат мира FIFA
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Вирус продолжает распространятся в стане Les Bleus

Ещё два центральных защитника сборной Франции заболели перед финалом

Фото из открытых источников

Новина українською

Два защитника сборной Франции Рафаэль Варан и Ибраима Конате простудились и присоединились к заболевшим Адриену Рабьо и Дайо Упамекано. Об этом сообщает GFFN.

Последние два игрока уже пропустили полуфинал чемпионата мира с Марокко. Конате вышел на замену Упамекано и сыграл уверенно, теперь и он под вопросом.

Есть две версии того, как игроки Франции заболели: плохая система кондиционирования на инфраструктурных объектах и стадионах или заражение от англичан в четвертьфинале. В национальной команде уже приняли меры предосторожности, а игроки изолированы, чтобы вирус не распространялся дальше.

Ситуация с игроками не считается "тревожной", но персонал внимательно следит за здоровьем футболистов.

Считается, что симптомы Конате более "выраженные", чем у Варана. У защитника "Манчестер Юнайтед" течение болезни более легкое.

Франция сыграет в финале с Аргентиной уже в воскресенье, 18-го декабря. Матч начнется в 17:00.

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В статье: Франция Рафаэль Варан Ибраима Конате
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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