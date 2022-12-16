Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ещё два центральных защитника сборной Франции заболели перед финалом
Вирус продолжает распространятся в стане Les Bleus
Фото из открытых источников
Два защитника сборной Франции Рафаэль Варан и Ибраима Конате простудились и присоединились к заболевшим Адриену Рабьо и Дайо Упамекано. Об этом сообщает GFFN.
Последние два игрока уже пропустили полуфинал чемпионата мира с Марокко. Конате вышел на замену Упамекано и сыграл уверенно, теперь и он под вопросом.
Есть две версии того, как игроки Франции заболели: плохая система кондиционирования на инфраструктурных объектах и стадионах или заражение от англичан в четвертьфинале. В национальной команде уже приняли меры предосторожности, а игроки изолированы, чтобы вирус не распространялся дальше.
Ситуация с игроками не считается "тревожной", но персонал внимательно следит за здоровьем футболистов.
Считается, что симптомы Конате более "выраженные", чем у Варана. У защитника "Манчестер Юнайтед" течение болезни более легкое.
Франция сыграет в финале с Аргентиной уже в воскресенье, 18-го декабря. Матч начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- Стала известна судьба участия Ди Марии в финале ЧМ-2022
- Массированный ракетный удар из России: В Киеве раздались взрывы
- Журналист раскрыл бюджет Черноморца на 2023 год
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
- Красотка дня. Обворожительная жена героического вратаря сборной Хорватии. ФОТО