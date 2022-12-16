Ещё два центральных защитника сборной Франции заболели перед финалом

Два защитника сборной Франции Рафаэль Варан и Ибраима Конате простудились и присоединились к заболевшим Адриену Рабьо и Дайо Упамекано. Об этом сообщает GFFN.

Последние два игрока уже пропустили полуфинал чемпионата мира с Марокко. Конате вышел на замену Упамекано и сыграл уверенно, теперь и он под вопросом.

Есть две версии того, как игроки Франции заболели: плохая система кондиционирования на инфраструктурных объектах и стадионах или заражение от англичан в четвертьфинале. В национальной команде уже приняли меры предосторожности, а игроки изолированы, чтобы вирус не распространялся дальше.

Ситуация с игроками не считается "тревожной", но персонал внимательно следит за здоровьем футболистов.

Считается, что симптомы Конате более "выраженные", чем у Варана. У защитника "Манчестер Юнайтед" течение болезни более легкое.

Франция сыграет в финале с Аргентиной уже в воскресенье, 18-го декабря. Матч начнется в 17:00.