Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агуэро приехал в расположение сборной Аргентины перед финалом. Он живет в номере с Месси
В пути игроки, которые выбыли накануне турнира
Фото: twitter.com/Argentina
Серхио Агуэро присоединился к сборной Аргентины в Катаре, сообщает TyC Sports. Он проживает в одном номере с Лионелем Месси.
Бывший нападающий "альбиселесте" также принял участие в тренировке 15-го декабря и, как сообщается, забил красивый гол.
Агуэро вынужденно завершил карьеру в декабре 2021-го из-за проблем с сердцем. Он был одним из тех, кто забивал в ворота Франции (3:4) в 1/8 чемпионата мира в 2018-м году.
Также федерация футбола Аргентины пригласила Нико Гонсалеса и Хоакина Корреа в расположение национальной команды перед финалом. Джовани Ло Чельсо, который пропускает турнир из-за травмы, уже в Катаре.
Финал Аргентина – Франция пройдет уже в это воскресенье, 18-го декабря. Матч начнется в 17:00.
Популярное сейчас
- ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием на финале ЧМ
- Журналист раскрыл бюджет Черноморца на 2023 год
- Генштаб уточнил последствия удара по россиянам в Токмаке - работают крематории
- Аргентина и Франция встретятся в финале. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО