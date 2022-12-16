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Агуэро приехал в расположение сборной Аргентины перед финалом. Он живет в номере с Месси

Чемпионат мира FIFA
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В пути игроки, которые выбыли накануне турнира

Агуэро приехал в расположение сборной Аргентины перед финалом. Он живет в номере с Месси

Фото: twitter.com/Argentina

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Серхио Агуэро присоединился к сборной Аргентины в Катаре, сообщает TyC Sports. Он проживает в одном номере с Лионелем Месси.

Бывший нападающий "альбиселесте" также принял участие в тренировке 15-го декабря и, как сообщается, забил красивый гол.

Агуэро вынужденно завершил карьеру в декабре 2021-го из-за проблем с сердцем. Он был одним из тех, кто забивал в ворота Франции (3:4) в 1/8 чемпионата мира в 2018-м году.

Также федерация футбола Аргентины пригласила Нико Гонсалеса и Хоакина Корреа в расположение национальной команды перед финалом. Джовани Ло Чельсо, который пропускает турнир из-за травмы, уже в Катаре.

Финал Аргентина – Франция пройдет уже в это воскресенье, 18-го декабря. Матч начнется в 17:00.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Серхио Агуэро
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Источник:
tycsports.com

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