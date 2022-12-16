Агуэро приехал в расположение сборной Аргентины перед финалом. Он живет в номере с Месси

Серхио Агуэро присоединился к сборной Аргентины в Катаре, сообщает TyC Sports. Он проживает в одном номере с Лионелем Месси.

Бывший нападающий "альбиселесте" также принял участие в тренировке 15-го декабря и, как сообщается, забил красивый гол.

Агуэро вынужденно завершил карьеру в декабре 2021-го из-за проблем с сердцем. Он был одним из тех, кто забивал в ворота Франции (3:4) в 1/8 чемпионата мира в 2018-м году.

Также федерация футбола Аргентины пригласила Нико Гонсалеса и Хоакина Корреа в расположение национальной команды перед финалом. Джовани Ло Чельсо, который пропускает турнир из-за травмы, уже в Катаре.

Финал Аргентина – Франция пройдет уже в это воскресенье, 18-го декабря. Матч начнется в 17:00.