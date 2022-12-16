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Далич поручил Ковачичу учить молодых футболистов Хорватии. Он также раскритиковал тики-таку

Чемпионат мира FIFA
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Самые опытные игроки скорее всего после турнира покинут сборную

Далич поручил Ковачичу учить молодых футболистов Хорватии. Он также раскритиковал тики-таку

Фото: twitter.com/HNS_CFF

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Главный тренер сборной Хорватии поручил Матео Ковачичу учить молодых футболистов национальной команды, так как многие опытные футболисты могут уйти из сборной после турнира. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

Он также привел цитату Златко Далича о причинах, почему "фурия роха" вылетела от Марокко:

"Я считаю, что тики-така – это уже история. Испания сделала 900 передач и проиграла Марокко. Франция играет в контратакующий футбол.

Компактная, надежная оборона, быстрые игроки и контратаки – вот на чем будет строиться футбол будущего", – сказал Далич.

Хорватия сыграет в матче за третье место с Марокко уже завтра, 17-го декабря. Встреча начнется в 17:00.

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В статье: Хорватия Матео Ковачич Златко Далич
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