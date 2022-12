Далич поручил Ковачичу учить молодых футболистов Хорватии. Он также раскритиковал тики-таку

Главный тренер сборной Хорватии поручил Матео Ковачичу учить молодых футболистов национальной команды, так как многие опытные футболисты могут уйти из сборной после турнира. Об этом сообщает журналист Низаар Кинселла.

Он также привел цитату Златко Далича о причинах, почему "фурия роха" вылетела от Марокко:

Хорватия сыграет в матче за третье место с Марокко уже завтра, 17-го декабря. Встреча начнется в 17:00.

Interesting from #HRV coach Dalic: "I believe you are right that tika-taka is history. Spain had 900 touches & lost to #MAR. #FRA are playing a counter attacking game. A compact solid block, fast players and counter attacking are the focus of the play of the future" #FIFAWorldCup