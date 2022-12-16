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"На 1 млрд больше, чем в России": Инфантино рассказал о прибыли, которую ФИФА получила за проведение ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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И снова назвал ЧМ в Катаре "лучшим в истории"

"На 1 млрд больше, чем в России": Инфантино рассказал о прибыли, которую ФИФА получила за проведение ЧМ-2022

FIFA

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Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о прибыли, которую организация получила за проведение ЧМ-2022.

"Выручка ФИФА за чемпионат мира в Катаре составила €7 млрд. Это на €1 млрд больше, чем было четыре года назад . Матчи турнира посетили 3,27 миллиона зрителей, в России было 3,03 миллиона.

Чемпионат мира в Катаре — лучший в истории. Благодарю всех, кто приложил к нему руку. Отдельно выделю сборную Марокко и похвалю за работу женщин-арбитров", — сказал Инфантино.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. В финале турнира сыграют сборные Аргентины и Франции.

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В статье: Джанни Инфантино ФИФА
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Источник:
Marca

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