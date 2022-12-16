"На 1 млрд больше, чем в России": Инфантино рассказал о прибыли, которую ФИФА получила за проведение ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о прибыли, которую организация получила за проведение ЧМ-2022 .

"Выручка ФИФА за чемпионат мира в Катаре составила €7 млрд. Это на €1 млрд больше, чем было четыре года назад . Матчи турнира посетили 3,27 миллиона зрителей, в России было 3,03 миллиона.

Чемпионат мира в Катаре — лучший в истории. Благодарю всех, кто приложил к нему руку. Отдельно выделю сборную Марокко и похвалю за работу женщин-арбитров", — сказал Инфантино.