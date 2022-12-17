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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Хорватия – Марокко
Матч за третье место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
До завершения ЧМ осталось два матча. Первый из них – битва за третье место. Поединок для прогноза очень непростой. С одной стороны - команды могут сражаться, чтобы попасть в число призеров. Но с другой – после тяжелого и изнурительного пути тренеры могут дать отдых игрокам основы. Эти факторы в совокупности лишь добавляют трудностей в попытках угадать точный результат предстоящего поединка. Но участников нашего Конкурса такие трудности не остановят.
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
Прогнозы только на основное время.
Хорватия – Марокко
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