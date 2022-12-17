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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Хорватия – Марокко

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Матч за третье место

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результат матча Хорватия – Марокко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

До завершения ЧМ осталось два матча. Первый из них – битва за третье место. Поединок для прогноза очень непростой. С одной стороны - команды могут сражаться, чтобы попасть в число призеров. Но с другой – после тяжелого и изнурительного пути тренеры могут дать отдых игрокам основы. Эти факторы в совокупности лишь добавляют трудностей в попытках угадать точный результат предстоящего поединка. Но участников нашего Конкурса такие трудности не остановят.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн). Если увидели ошибку в таблице или остались вопросы, пожалуйста, напишите на почту al.ryzhenko@ukr.net – попробуем найти ответы вместе с вами. Итоги пятого промежуточного этапа и общего зачета будут подводиться отдельно в течение следующей недели.

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением до официального времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 21

Хорватия – Марокко

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте VBET.

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В статье: Хорватия Марокко
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Комментарии (3)
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Непозбувна бентега (Рівне)
17.12.2022 в 00:52
Хорватія - Марокко 1:0
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
17.12.2022 в 00:52
Хорватія - Марокко 1:1
Ответить
0
0
Dref2012 (Рівне)
17.12.2022 в 00:36
Хорватія -Марокко 1:1
Ответить
0
0

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