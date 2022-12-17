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Тренер Марокко Реграги: чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу
Наверное, тренера можно понять
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча за третье место на
"Будет глупо врать: я переживаю перед этой игрой. Думаю, что и нам, и соперникам будет сложно играть, ведь обе команды будут встречаться после проигранных полуфиналов.
Я чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу. Мы не сыграем в финале, а даже если бы заняли второе место, я сказал бы то же самое", – сказал Реграги.
Напомним, что сборная Марокко стала первой арабской сборной, которая сумела добраться до полуфинала чемпионата мира.
Поединок Хорватия – Марокко состоится в субботу, 17 декабря, и начнется в 17:00.
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