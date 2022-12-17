Тренер Марокко Реграги: чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги поделился ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2022 , в котором его команда встретится с национальной командой Хорватии.

"Будет глупо врать: я переживаю перед этой игрой. Думаю, что и нам, и соперникам будет сложно играть, ведь обе команды будут встречаться после проигранных полуфиналов. Я чувствую себя дураком, потому что мы играем в матче за бронзу. Мы не сыграем в финале, а даже если бы заняли второе место, я сказал бы то же самое", – сказал Реграги.

Напомним, что сборная Марокко стала первой арабской сборной, которая сумела добраться до полуфинала чемпионата мира.

Поединок Хорватия – Марокко состоится в субботу, 17 декабря, и начнется в 17:00.