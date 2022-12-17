Мужчина в эпоху мальчиков: пять шагов к рекорду Оливье Жиру

Шаг первый. "Гренобль"

На дворе был жаркий июль 2008-го.

"Гренобль", по итогам сезона выгрызший путевку в элиту, под палящим южным солнцем подбирал состав для Лиги 1. Непростая задача!

Оливье Жиру только что вернулся из аренды в Насьонале, где наколотил 14 голов за "Истр". Для 22-летнего парня, который никогда не подавал больших надежд, это было красиво.

"Я хорошо помню этот тренировочный сбор. У нас было мало денег, поэтому мы просматривали множество бесплатных игроков", - рассказывает тогдашний тренер Мехмед Баждаревич. "Когда я впервые увидел Жиру, меня поразила его левая нога. Он очень хотел играть, но у меня была серьезная конкуренция. Был Насим Акрур, легенда клуба; были Франк Джа Джедже, Софьян Фегули. Но Оливье тренировался хорошо…"

Именно тогда в "Гренобле" Жиру пересекся с Валидом Реграги – эту историю пресса активно раскручивала перед матчем Франции и Марокко. Основной нападающий одних против главного тренера других – звучит! Впрочем, шума там больше, чем смысла.

Bravo les Bleus ???????? et notre @_OlivierGiroud_ encore buteur ???? !

Bravo également au Maroc ???????? et son sélectionneur @WalidRegraguiof , ancien du club !



Les 2 hommes, ici lors d’un entraînement avec le GF38, s’affronteront mercredi en 1/2.



???? @vigny6 (Dauphiné Libéré) #CDM2022 pic.twitter.com/wr6Ey9OJED — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) December 10, 2022

Они сыграли вместе только один спарринг против "Меца" (2:2). Жиру забил, а дальше на него вышел "Тур" – и Оливье почти сразу подписал контракт.

"Валид был одним из наших лидеров, он очень хорошо руководил раздевалкой. Он был очень образован и как футболист, и как человек. Для нас это была находка", – Баждаревич не удивлен, что Реграги стал топ-тренером.

А вот Жиру он просмотрел, отпустил, и уже в 2010 прочитал в газетах, что Оливье выиграл гонку бомбардиров в Лиге 2. Он очень быстро учился - это первое, что о нем написали.

Шаг второй. "Монпелье"

На календаре было 19 февраля 2012-го, и в Лиге 1 происходило что-то странное.

Сколько бы звезд не покупали шейхи для "ПСЖ", сколько бы голов не забивали "Лион", "Марсель" и недавний чемпион "Лилль", на вершине лиги оставались "Паладины" Рене Жирара.

Команда сбитых летчиков, ноунеймов и посредственностей побеждала еженедельно, и фаны срывали горло, растягивая фамилию долговязого и одновременно гибкого центрального нападающего.



Оливье Жиру против "ПСЖ". Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: liewig christian/Corbis Оливье Жиру против "ПСЖ". Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: liewig christian/Corbis

Жиру забивал ногами, головой; даже когда он подавал, то все равно забивал – мяч словно сам искал ворота. Перед очным матчем с "Монпелье" тренеры "ПСЖ" сконцентрировались именно на нем – считалось, что закрыв Оливье, игра будет сделана.

Бишевац, Алекс и Сахо - три защитника-башни - выталкивали Жиру подальше от штрафного в течение 90 минут (тогда еще по 10-15 не добавляли), и в итоге добились успеха. Жира не имел моментов, чтобы отличиться. Кто же знал, что он этого и хотел.

В конце первого тайма Оливье увел за собой двух опекунов, освободив пространство для рывка Юнеса Бельханда - и тот забил мяч.

Весь второй тайм Оливье продолжал водить Бишеваца и Алекса окольными путями - бродил по центру поля, отходил на фланги, изредка забегая в "свою" зону. Защита "ПСЖ" не знала, что ей делать!

Ну а стоило Бишевацу махнуть рукой, как Жиру нашел свободные метры и навесил точно на голову Джону Утака. Матч закончился вничью 2:2, "Монпелье" сохранил лидерство.

После того тура "Паладины" сыграли еще 14, а тогда впервые стали чемпионами. Жира в свои 26 лет получил признание, славу, предложения. Даже Лоран Блан в сборную пару раз вызывал – ничего особенного, требовалось лишь выигрывать верх в дни, когда Бензема и Рибери давали слабину.

Жира остался навсегда благодарен основателю "Монпелье" Луи Николлену за шанс:

"Лулу, без твоего звонка у меня бы не было такой судьбы – ни футбольной, ни человеческой".

Он приехал на похороны Николлена в 2017 году как игрок "Арсенала". Никто другой из золотого "Монпелье" не сделал даже похожей карьеры, хотя СМИ больше любили Бельханда.

Так пресса увидела, что Жиру не только быстро учился, но и крепко держался за достигнутое.



Луи Николлен и Оливье Жиру. Фото: mhscfoot Луи Николлен и Оливье Жиру. Фото: mhscfoot

Шаг третий. "Арсенал"

Бороться за место с Тьерри Анри стало особенно сложно с тех пор, как тот закончил карьеру.

Робин ван Перси в качестве преемника хоть как-то удовлетворял публику, но Жиру? Оливье раздражал, даже если тренер и партнеры по команде уверяли в его полезности. Фаны просто хотели другой типаж, хотели красивых финтов и индивидуальных голов.

А еще надеялись на регулярные победы, которые в середине десятых как ветром сдуло. Вся Англия троллила "Канониров" за 4-е место - кто же знал, что вскоре оно станет их мечтой?

Ну, а время шло – один сезон за другим. Жиру забивал стабильные 14-16 голов в АПЛ, "Арсенал" продолжал замыкать ТОП-4. Из идейной комы всех вывело чемпионство "Лестера" - и речь не только о "Канонирах", хотя и о них тоже.

1 января 2017 года Жиру знал, что его судьба решена; что боссы почти договорились с "Лионом" по Ляказетту, когда решился на удар скорпиона в матче с "Кристал Пэлас".

"Оливье непоколебим. Даже когда медицинский персонал предлагает ему передышку, он против. После матча с "Ньюкаслом" ему наложили пять швов. Он отыграл всю встречу и даже ни разу не пожаловался", – восхищался Венгер, но от скамейки Жиру не уберег.

За чудо-гол "Пэласу" ФИФА наградила француза премией Пушкаша – и так он получил свою минуту славы в разгар бесславного периода.

Алексис Санчес, Месут Озил, Аарон Рэмси, Джек Уилшир – тот "Арсенал" имел море таланта, но командой так и не стал. Короткие вспышки – это все, что им удалось. Но не Жиру.

Именно на этом этапе СМИ узнали, что этот мужчина, как ранее Миро Клозе, создан прежде всего для футбола сборных.



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Шаг четвёртый. "Челси"

Бензема выбросили из "Ле Блэ" в 2015-м, когда он вляпался в шантаж Матье Вальбуэна.

Лучший форвард поколения вел себя как карикатурный гангстер, а за глупость всегда надо платить.

Тем временем Жиру вкалывал на каждой тренировке, и Дидье Дешам это оценил. Футбол сборных отличается от клубного тем, что времени наигрывать что-то сложное нет, и ставка делается на простые вещи. Заигрывание столба – одна из таких.

Уже на Евро-2016 было видно, что Франция возвращается всерьез, но ей тогда не хватило хватки. Она появилась уже через два года в стране 404.

Жиру на победном ЧМ ни разу не пробил в створ ворот - и это минус, но в то же время он был основным во всех важных матчах - и это жирный плюс, ради которого француз и перебирался из "Арсенала" в "Челси" в январе 2018-го.

"Оливье, вероятно, самый лучший таргетмен в мире. Когда он получает мяч, то способен удерживать его, и благодаря этому мы можем прорываться в штрафную. Именно поэтому мне так нравится играть с ним", – расхваливал новичка Эден Азар.

Ну а полная сатисфакция наступила 29 мая 2019-го в Баку. "Челси" против "Арсенала"; дерби Лондона в финале Лиги Европы – за тем поединком наблюдали миллионы людей, которые понятия не имели, что уже следующий финал встретят с масками на лицах.

Жиру в тот вечер отбегал все 90 минут, и на 49-й в фирменном стиле открыл счет. "Челси" уверенно победил 4:1.

Так СМИ поняли, что Оливье никогда нельзя сбрасывать со счетов в больших матчах. Ответственность не душит его, а наоборот окрыляет.

Шаг пятый. Франция

Ну, а дальше новые проблемы с практикой, плюс солидный возраст – казалось, что все. Финал.

Дешам даже не говорил с Жиру перед отборочными матчами к ЧМ-2022. Вернув в сборную Бензема, DD ее словно переосмысливал, но получалось коряво, что и доказала Швейцария на Евро.

Решение было у Дидье под носом, но некоторое время он избегал его из-за гордости – все-таки, вернув Карима, тренер поставил на кон собственную репутацию.

К счастью, здесь самая судьба была на стороне Франции. После получения Золотого мяча Бензема впервые в жизни захлестнули травмы – одна, третья, пятая… Тем временем Жиру в свои 36 выглядел, будто съел молодильное яблоко; ну, или узнал секрет Златана, что вероятнее, учитывая их партнерство в "Милане".

"В последние месяцы Оливье было непросто, но он никогда не терял мотивации вернуться в сборную Франции. Он всегда в это верил и делал все, чтобы оказаться в Катаре. У Оливье никогда не возникало желания мстить. Он просто хотел снова быть с командой", – скромничал брат Жиру Ромен, когда форварда таки вернули в "Ле Бле".



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Ну а дальше было 4 декабря, стадион "Аль-Тумама" в Дохе, 1/8 финала против Польши. Килиан Мбаппе получил мяч перед штрафным, огляделся и заметил, что центральные защитники не контролируют линию офсайда.

Проникающий пас, Жиру получает мяч – и не глядя на ворота бьет точно под штангу. 1:0! А еще это был рекордный, 52-й гол Оливье за Трехцветных.

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***

И понеслись комплименты! Несколько дней не стихало в СМИ – и… почти все мимо.

Оливье не безгрешен, и никакой он не суперталант – не верьте глорам. Он просто человек, знающий, чего хочет, и тяжело работающий ради цели.

"Его сильная сторона – вера в свои качества. Он всегда думал о том, как помочь команде даже если выходил на поле редко. И после каждого испытания возвращался сильнее, чем был до этого", - резюмирует Робер Пирес.

Скажете, почему другие не забивают 52 гола, если все так просто? Так мужчин в футболе мало осталось! Вокруг одни мальчики, которые то пляшут, то плачут, а собраться в важный момент не могут. На таких глянешь – и сразу ясно: в "Гренобле" на просмотре они не бывали.

Впереди у нас финал ЧМ, но точно не финал Оливье Жиру. С такой оппозицией он продолжит давать результат и дальше, вот увидите.