Президент Сербии: Буду болеть против Хорватии, соседей не выбирают. Марокко – братья

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, почему на Чемпионате мира в Катаре болеет за всех соперников Хорватии:

“Вы поздравляете Хорватию, говоря: "Браво, соседи", я этого делать не буду. Я болел за Аргентину и буду поддерживать Марокко. Соседей не выбирают, это не друзья. Есть много причин, почему я болел за кого угодно, кроме Хорватии. Они и личные, и эмоциональные. Вы выбираете друзей по интересам, по верности и уважению друг к другу, а не по тому, что они живут рядом с вами.

Аргентина и Марокко не признали независимость Косово, и они не сделают этого, они очень жестки в этом решении. Можете ездить в Хорватию, болеть за нее, я этого не буду делать. Я болел за Аргентину и буду болеть за всех остальных в будущем, и никто никогда не запретит мне это делать. Я всегда буду свободно говорить, и мне все равно, что напишут в СМИ.

Я не знаю, за кого буду болеть в финале, но знаю, за кого буду в матче за третье место – за Марокко. Это наши братья, которые никогда не признают независимость Косово. Скажете, что за них болеет мусульманское население? И что? Это наши братья и друзья”, – сказал Вучич.