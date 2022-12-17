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Президент Сербии: Буду болеть против Хорватии, соседей не выбирают. Марокко – братья
Очередные вымышленные “родственные” связи
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Сербии Александар Вучич рассказал, почему на Чемпионате мира в Катаре болеет за всех соперников Хорватии:
“Вы поздравляете Хорватию, говоря: "Браво, соседи", я этого делать не буду. Я болел за Аргентину и буду поддерживать Марокко. Соседей не выбирают, это не друзья. Есть много причин, почему я болел за кого угодно, кроме Хорватии. Они и личные, и эмоциональные. Вы выбираете друзей по интересам, по верности и уважению друг к другу, а не по тому, что они живут рядом с вами.
Аргентина и Марокко не признали независимость Косово, и они не сделают этого, они очень жестки в этом решении. Можете ездить в Хорватию, болеть за нее, я этого не буду делать. Я болел за Аргентину и буду болеть за всех остальных в будущем, и никто никогда не запретит мне это делать. Я всегда буду свободно говорить, и мне все равно, что напишут в СМИ.
Я не знаю, за кого буду болеть в финале, но знаю, за кого буду в матче за третье место – за Марокко. Это наши братья, которые никогда не признают независимость Косово. Скажете, что за них болеет мусульманское население? И что? Это наши братья и друзья”, – сказал Вучич.
Хорватия и Марокко встретятся сегодня в 17.00 в матче за бронзу Чемпионата мира-2022 в Катаре. Отметим, что эти команды уже играли на групповом этапе текущего мирового первенства, завершив матч сухой ничьей.
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