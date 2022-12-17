Футбол на костях. Главные трагедии в истории Чемпионата мира

Чемпионат Мира в Катаре стал самым противоречивым за всю историю игры. Ведь во время строительства стадионов и гостиниц умерло около 6,5 тысячи работников! И это только то, что нам с вами известно.

К сожалению, у истории много трагических и противоречивых событий, так или иначе произошедших во время Мундиаля, повлиявших на него или ставших неблагоприятным последствием спортивного события номер один в мире! В своем новом видео Костя Фолстен расскажет вам обо всех таких неприятных инцидентах во время ЧМ. Приятного просмотра!