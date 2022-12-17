  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Футбол на костях. Главные трагедии в истории Чемпионата мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футбол на костях. Главные трагедии в истории Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Новое видео от Фолстена!

Футбол на костях. Главные трагедии в истории Чемпионата мира

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Мира в Катаре стал самым противоречивым за всю историю игры. Ведь во время строительства стадионов и гостиниц умерло около 6,5 тысячи работников! И это только то, что нам с вами известно.

К сожалению, у истории много трагических и противоречивых событий, так или иначе произошедших во время Мундиаля, повлиявших на него или ставших неблагоприятным последствием спортивного события номер один в мире! В своем новом видео Костя Фолстен расскажет вам обо всех таких неприятных инцидентах во время ЧМ. Приятного просмотра!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Фолстен
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде