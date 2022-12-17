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Гризманн стал игроком, который создал больше всех голевых шансов на ЧМ-2022
Нападающий зажигает в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок сборной Франции Антуан Гризманн на Чемпионате мира-2022 создал 21 голевой момент. Это самый большой показатель среди всех игроков, сообщает Opta.
В среднем на его счету 3,5 шанса за матч. Это также самое большое число среди всех футболистов.
21 - Antoine Griezmann ???????? has created 21 chances in the 2022 #FIFAWorldCup, more than any other player in the tournament, also registering the highest average, with 3.5 chances per game. Engine.#AskOpta#AskOptaJosé#Qatar2022 pic.twitter.com/xNYXL9rJ7n— OptaJose (@OptaJose) December 16, 2022
В общей сложности на его счету шесть поединков на текущем Мундиале, в которых он записал в свой актив три ассиста. В пяти матчах Антуан вышел в стартовом составе и провел все 90 минут, а против Туниса в третьем туре группового этапа вышел со скамьи для запасных.
У Гризманна запланирован еще один поединок в Катаре. Сборная Франции сыграет против Аргентины в финальной встрече в воскресенье, 18 декабря.
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