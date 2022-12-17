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Гризманн стал игроком, который создал больше всех голевых шансов на ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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(2 голосов)

Нападающий зажигает в Катаре

Гризманн стал игроком, который создал больше всех голевых шансов на ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок сборной Франции Антуан Гризманн на Чемпионате мира-2022 создал 21 голевой момент. Это самый большой показатель среди всех игроков, сообщает Opta.

В среднем на его счету 3,5 шанса за матч. Это также самое большое число среди всех футболистов.

В общей сложности на его счету шесть поединков на текущем Мундиале, в которых он записал в свой актив три ассиста. В пяти матчах Антуан вышел в стартовом составе и провел все 90 минут, а против Туниса в третьем туре группового этапа вышел со скамьи для запасных.

У Гризманна запланирован еще один поединок в Катаре. Сборная Франции сыграет против Аргентины в финальной встрече в воскресенье, 18 декабря.

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В статье: Франция Антуан Гризманн
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
17.12.2022 в 14:10
А предголевых шансов сколько?
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Spokoyno (Київ)
17.12.2022 в 13:33
Дійсно насправді Гризманн наразі лідер ЗФ... можливо тіньовий Справжній півзахисник! Що забезпечує автобан для атак своєї команди та болото для атак суперника.
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