Гризманн стал игроком, который создал больше всех голевых шансов на ЧМ-2022

Игрок сборной Франции Антуан Гризманн на Чемпионате мира-2022 создал 21 голевой момент. Это самый большой показатель среди всех игроков, сообщает Opta.

В среднем на его счету 3,5 шанса за матч. Это также самое большое число среди всех футболистов.

21 - Antoine Griezmann ???????? has created 21 chances in the 2022 #FIFAWorldCup, more than any other player in the tournament, also registering the highest average, with 3.5 chances per game. Engine.#AskOpta#AskOptaJosé#Qatar2022 pic.twitter.com/xNYXL9rJ7n