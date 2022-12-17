Шевченко: Время Месси начинает проходить, Мбаппе — новая звезда

Бывший украинский нападающий и тренер Андрей Шевченко поделился мнениями по поводу финального поединка Чемпионата мира-2022:

“Во Франции очень сильная и сбалансированная команда. Килиан Мбаппе – очень сильный игрок.

Время Месси начинает проходить, Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл Чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра”, - сказал Шевченко в интервью Sky Sports.