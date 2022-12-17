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Шевченко: Время Месси начинает проходить, Мбаппе — новая звезда
Считает, что финал будет увлекательным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший украинский нападающий и тренер Андрей Шевченко поделился мнениями по поводу финального поединка Чемпионата мира-2022:
“Во Франции очень сильная и сбалансированная команда. Килиан Мбаппе – очень сильный игрок.
Время Месси начинает проходить, Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл Чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра”, - сказал Шевченко в интервью Sky Sports.
Финал ЧМ-2022 запланирован на завтра, 18 декабря.
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