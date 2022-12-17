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Шевченко: Время Месси начинает проходить, Мбаппе — новая звезда

Чемпионат мира FIFA
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(3 голосов)

Считает, что финал будет увлекательным

Шевченко: Время Месси начинает проходить, Мбаппе — новая звезда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший украинский нападающий и тренер Андрей Шевченко поделился мнениями по поводу финального поединка Чемпионата мира-2022:

“Во Франции очень сильная и сбалансированная команда. Килиан Мбаппе – очень сильный игрок.

Время Месси начинает проходить, Мбаппе — новая звезда. Килиан уже выиграл Чемпионат мира. Это будет очень увлекательная и интересная игра”, - сказал Шевченко в интервью Sky Sports.

Финал ЧМ-2022 запланирован на завтра, 18 декабря.

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В статье: Андрей Шевченко Лионель Месси Аргентина Франция Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
17.12.2022 в 14:02
Капитан Очевидность. Я вот порой думаю... а есть ли в той заслуженной и уважаемой всеми черепной коробке мозг, или там сидит хромой кузнечик и играет на балалайке, пардон, на бандуре?
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Spokoyno (Київ)
17.12.2022 в 13:25
Ну виграла збірна Франції і Мбаппе не був її лідером. Та і наразі лідером є скоріше Гризманн. А Кіліян... основна принада справжньої зірки, це СТАБІЛЬНІСТЬ! А вона за ним на жаль поки не спостерігається. P.S. Дійсно час спливає... і навіть великим зірках доводиться покидати гру. Хоч Мессі завдяки своїм талантам ще буде радувати справжніх поціновувачів футболу... Так не ривками і забігами, а здебільшого чудовими фінтами та пасами.
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