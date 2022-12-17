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Почеттино: Месси - игрок, который знает все. Он олицетворяет то же самое, что и Марадона
Тренер восхищается Лионелем
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Аргентинский коуч Маурисио Почеттино высказал свое мнение о Лионеле Месси и сравнил его с Диего Марадоной:
"Очень важно уважать Месси. Он знает, что ему нужно делать, потому что он лучший игрок в мире, к тому же очень зрелый. Все решения, которые он принимает на поле, касаются его и Аргентины.
Я знаю, каково это – тренировать Месси, он был у меня в прошлом сезоне в "ПСЖ". Он олицетворял для меня то же самое, что и Марадона. Вы любуетесь им на расстоянии и думаете, что он лучший игрок в мире.
Он из тех футболистов, которые своей игрой вызывают улыбку и чувство гордости. Вы можете называть его особенным, сверхчеловеком или суперигроком. И когда вы встречаете таких игроков, например, Марадону, вы можете только восхищаться ими.
Месси – игрок, который знает все. У него есть способность читать происходящее на поле и понимать, что от него требуется команде. И если у тебя есть такой игрок, как и в случае с Марадоной, ты должен наслаждаться этим", - сказал тренер.
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