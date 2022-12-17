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Голкипер Аргентины: У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире

Чемпионат мира FIFA
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Не чувствует себя аутсайдером против Франции

Голкипер Аргентины: У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill

Новина українською

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал финальный поединок Чемпионата мира, который состоится 18 декабря:

“У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Играть в четыре или пять защитников — это одно и то же. Другая команда немного выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие.

Я видел отличного Лео на Кубке Америки. Но на этом чемпионате мира он ещё лучше: физически и в футбольном плане. Это даёт нам много энергии и счастья”, – сказал Мартинес.

Отметим, что Эмилиано провел на этом Чемпионате шесть матчей в основном составе, пропустив пять голов. Три поединка он отыграл "на ноль". Также в его активе выиграна серия послематчевых пенальти в поединке против Аргентины.

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В статье: Аргентина Франция
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Источник:
RMC Sport

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