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Голкипер Аргентины: У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире
Не чувствует себя аутсайдером против Франции
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес прокомментировал финальный поединок Чемпионата мира, который состоится 18 декабря:
“У нас есть преимущество в том, что у нас лучший игрок в мире. Играть в четыре или пять защитников — это одно и то же. Другая команда немного выглядит фаворитом, но мы не чувствуем себя ни ниже, ни выше кого-либо. Среди нас есть лучшие.
Я видел отличного Лео на Кубке Америки. Но на этом чемпионате мира он ещё лучше: физически и в футбольном плане. Это даёт нам много энергии и счастья”, – сказал Мартинес.
Отметим, что Эмилиано провел на этом Чемпионате шесть матчей в основном составе, пропустив пять голов. Три поединка он отыграл "на ноль". Также в его активе выиграна серия послематчевых пенальти в поединке против Аргентины.
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