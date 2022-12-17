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Льорис: Мы знаем, что значит Месси в истории футбола, но это будет матч между Францией и Аргентиной
Вратарь не хочет смещать акцент на личное противостояние
Фото: French Team / Автор – неизвестен
Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси в преддверии финала ЧМ-2022:
– Сейчас много говорят о Месси. Можно ли сказать, что вы будете играть против всего мира, который хочет видеть победу Лео?
– Пока мы знаем, что за нами стоит наша страна, остальное не имеет особого значения. Мы начали этот турнир с миссией – пройти как можно дальше. Очень немногие верили в это в самом начале.
Теперь мы сделаем все возможное, чтобы выиграть эту последнюю битву. Мы знаем, что значит Месси в истории этого спорта, но это будет матч между Францией и Аргентиной. У соперника очень хорошие футболисты.
– Нужно ли обращать особое внимание на Месси?
– Это финал между двумя великими футбольными странами. Очевидно, что когда вы играете против такого игрока, вам нужно сосредоточиться на нем, но и на остальных тоже.
Есть целое поколение молодых игроков, которые преданы Лео Месси, - сказал Уго.
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