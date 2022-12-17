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Льорис: Мы знаем, что значит Месси в истории футбола, но это будет матч между Францией и Аргентиной

Чемпионат мира FIFA
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Вратарь не хочет смещать акцент на личное противостояние

Льорис: Мы знаем, что значит Месси в истории футбола, но это будет матч между Францией и Аргентиной

Фото: French Team / Автор – неизвестен

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Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мнением о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси в преддверии финала ЧМ-2022:

– Сейчас много говорят о Месси. Можно ли сказать, что вы будете играть против всего мира, который хочет видеть победу Лео?

– Пока мы знаем, что за нами стоит наша страна, остальное не имеет особого значения. Мы начали этот турнир с миссией – пройти как можно дальше. Очень немногие верили в это в самом начале.

Теперь мы сделаем все возможное, чтобы выиграть эту последнюю битву. Мы знаем, что значит Месси в истории этого спорта, но это будет матч между Францией и Аргентиной. У соперника очень хорошие футболисты.

– Нужно ли обращать особое внимание на Месси?

– Это финал между двумя великими футбольными странами. Очевидно, что когда вы играете против такого игрока, вам нужно сосредоточиться на нем, но и на остальных тоже.

Есть целое поколение молодых игроков, которые преданы Лео Месси, - сказал Уго.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Уго Льорис ЧМ-2022 Национальная сборная Франции
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Источник:
L`Equipe

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