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Худжамов: Инфантино – редкий п*****с по своей сути

Чемпионат мира FIFA
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Кратко и ясно

Худжамов: Инфантино – редкий п*****с по своей сути

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Бывший голкипер Рустам Худжамов прокомментировал решение ФИФА отказать в выступлении с посланием мира во время финального поединка Мундиаля в Катаре:

“Во-первых, Джанни Инфантино – редкий п*****с по своей сути. Абсолютный.

А ФИФА – абсолютно, насквозь коррумпированная система, которая за бабки будет делать то, что тебе нужно.

Не дать выступить перед всем миром… Инфантино – если обратиться к нему – ты хотел, чтобы прекратили стрелять на месяц. Зачем ты? Ты же видишь, что украинская армия сейчас отсыпает таких п******н свинособакам, что просто капец”, - сказал Худжамов.

Напомним, что ФИФА отказала Владимиру Зеленскому в обращении во время финала ЧМ-2022.

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В статье: Рустам Худжамов Джанни Инфантино Владимир Зеленский
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Источник:
SportArena

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