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Худжамов: Инфантино – редкий п*****с по своей сути
Кратко и ясно
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Бывший голкипер Рустам Худжамов прокомментировал решение ФИФА отказать в выступлении с посланием мира во время финального поединка Мундиаля в Катаре:
“Во-первых, Джанни Инфантино – редкий п*****с по своей сути. Абсолютный.
А ФИФА – абсолютно, насквозь коррумпированная система, которая за бабки будет делать то, что тебе нужно.
Не дать выступить перед всем миром… Инфантино – если обратиться к нему – ты хотел, чтобы прекратили стрелять на месяц. Зачем ты? Ты же видишь, что украинская армия сейчас отсыпает таких п******н свинособакам, что просто капец”, - сказал Худжамов.
Напомним, что ФИФА отказала Владимиру Зеленскому в обращении во время финала ЧМ-2022.
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