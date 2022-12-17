Худжамов: Инфантино – редкий п*****с по своей сути

Бывший голкипер Рустам Худжамов прокомментировал решение ФИФА отказать в выступлении с посланием мира во время финального поединка Мундиаля в Катаре:

“Во-первых, Джанни Инфантино – редкий п*****с по своей сути. Абсолютный.

А ФИФА – абсолютно, насквозь коррумпированная система, которая за бабки будет делать то, что тебе нужно.

Не дать выступить перед всем миром… Инфантино – если обратиться к нему – ты хотел, чтобы прекратили стрелять на месяц. Зачем ты? Ты же видишь, что украинская армия сейчас отсыпает таких п******н свинособакам, что просто капец”, - сказал Худжамов.